Betend und singend durch den Sommer

Urlauber in Nizza am Strand (AFP or licensors)

Der Sonnengesang des Franz von Assisi lädt dazu ein, die Schöpfung mit neuen Augen zu sehen. Das kirchliche Hilfswerk Missio bietet dazu einen spirituellen Reisebegleiter für den Sommer an.

Lesen Sie auch 20/07/2025 Papst: In Sommerzeit entschleunigen und Gastfreundschaft üben Papst Leo XIV. hat aus seiner Sommerpause in Castel Gandolfo dazu aufgerufen, sich in den Ferien Zeit für Ruhe und Gastfreundschaft zu nehmen. „Manchmal gestehen wir uns das Beste ...

Ausgangspunkt dafür ist das berühmte Gedicht des mittelalterlichen Heiligen. Das erklärte Benno Just von Missio im Gespräch mit dem Kölner Domradio. „Das ist vor allem ein Text, den Franz von Assisi geschrieben hat als einen Lobpreis auf die Schöpfung und der sich durch die Jahrhunderte gehalten hat und auch heute noch von den Menschen gern zur Hand genommen und gern gebetet wird.“

Noch ein zweiter Text hat Benno Just zu seinem spirituellen Sommerbegleiter inspiriert: die Enzyklika Laudato si‘ des unlängst verstorbenen Papstes Franziskus. „Da thematisiert er ja sehr die Schöpfung, und das haben wir aufgegriffen und die Verbindung zum Sonnengesang des Franz von Assisi geschlagen. Gerade in der Sommerzeit hat man ja die Möglichkeit, mal rauszugehen, die gewohnten Arbeitswelten, das Haus, wo man wohnt, zu verlassen, im Urlaub zu sein; und da möchte man auch die Schöpfung, die Natur noch mal ganz bewusst wahrzunehmen.“

Eine gewisse Dankbarkeit

Im Urlaub begegnen viele Menschen der Natur besonders intensiv – beim Wandern, beim Schwimmen oder auch am Strand. Solche Momente sind nicht nur erholsam, sondern bedeuten eine wichtige Begegnung mit der Schöpfung. „Ich glaube, es kann uns noch mal vor Augen führen, was wir alles geschenkt bekommen haben von Gott. Und das kann dann eine gewisse Dankbarkeit wecken, die in unseren Tagen, glaube ich, sehr wichtig ist und manchmal im Stress und in der Hektik des Alltags verloren geht.“

Die Broschüre von Missio verfügt unter anderem über kleine Kärtchen, die man raustrennen kann: Segenswünsche zum Weitergeben an andere Menschen. Und die Broschüre lädt dazu ein, einmal eine Gebetskapelle zu besuchen und dort eine Kerze anzuzünden – und zwar virtuell.

Kapelle im Netz

„Ja, die Gebetskapelle kann man, wenn man den Reisebegleiter in der Hand hält, über einen QR-Code erreichen oder über unsere Webseite museum.de. Und dort kann man dann eine Kerze online anzünden und noch ein Gebetsanliegen formulieren. Es geht tatsächlich um eine Internet-Kapelle, eine virtuelle Kapelle…“

Wird so ein Angebot auch tatsächlich angenommen? Just gibt zu, dass er da auch erst seine Zweifel hatte. „Ja, ich war auch ganz erstaunt, weil ich am Anfang dachte: Wer macht denn so etwas? Und dann habe ich gesehen, dass es mehrere hundert Leute bereits gemacht haben. Aktuell waren viele Gebete für Papst Leo nach seiner Wahl, aber auch in ganz persönlichen Anliegen.“

Der spirituelle Reisebegleiter durch die Sommerzeit ist kostenlos; er kann auf der Internetseite missio-hilft.de bestellt werden. Sogar ein spirituelles Abo, das über den Sommer hinausweist, lässt sich auf dieser Seite einrichten: „Das ist ein kostenloser Service von Missio, da bekommen Sie dann bis zu viermal im Jahr einen geistlichen Input zugesendet.“

(domradio – sk)