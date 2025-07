Schweiz: Neuer Bischof von St. Gallen geweiht

Im Schweizer St. Gallen ist am Wochenende Beat Grögli zum Bischof geweiht worden.

Hauptkonsekrator bei der Weiheliturgie in der Kathedrale am Samstag war der emeritierte Diözesanbischof Markus Büchel. Am Gottesdienst nahm auch der Feldkircher Bischof und Administrator der liechtensteinischen Erzdiözese Vaduz, Benno Elbs, teil.

Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter stand an der Spitze zahlreicher Vertreter des öffentlichen Lebens. Wegen der großen Zahl an mitfeiernden Gläubigen wurde der Weihegottesdienst von der katholischen Kathedrale auch live in eine nahe gelegene evangelisch-reformierte Kirche übertragen.

„Es geht heute nicht nur um mich, sondern um unser Miteinander“

Der neue Bischof dankte in einer immer wieder durch spontanen unterbrochenen Ansprache am Ende des Gottesdienstes den vielen Mitfeiernden. Ausdrücklich würdigte er auch Büchel für dessen knapp zwei Jahrzehnte langes Wirken als Diözesanbischof, seine Seelsorge und seine Menschlichkeit. „Es geht heute nicht nur um mich, sondern um unser Miteinander. Danke“, sagte Grögli.

Papst Leo XIV. hatte Grögli, bisher Dompfarrer in St. Gallen, am 22. Mai zum Bischof von St. Gallen ernannt. Gemäß den kirchenrechtlich besonderen Vorgaben für die Diözese wählte das St. Gallener Domkapitel den 54-Jährigen zuvor zum Nachfolger von Bischof Markus Büchel.

Den Umgang mit weniger Personalressourcen, und wie man trotz kleiner werdender kirchlicher Infrastruktur „starke Orte des Glaubens gestalten“ kann: Das nannte Grögli kurz vor seiner Weihe in einem Interview als größten Handlungsbedarf. „Da bin ich auf die verschiedenen Räte im Bistum angewiesen, dass wir gute Lösungen finden. Ich werde nichts von oben verordnen - es geschieht im Dialog mit den Seelsorgenden und den entsprechenden Gremien.“

(kap – sk)