Polnische Schwestern: Gefängnisbesuche, um den Frauen Hoffnung zu geben

Sie unterstützen Frauen, die eine Haftstrafe verbüßen, nicht nur geistlich, sondern auch ganz konkret in ihrem Leben. Die Rede ist von den Schwestern vom Guten Hirten der göttlichen Vorsehung, die eine Kooperationsvereinbarung mit der Strafvollzugsanstalt Krzywaniec in Polen unterzeichnet haben. „Unser Gefängnisbesuch hat genau diesen Zweck: den Frauen Hoffnung zu geben“, sagte Sr. Krzysztofa Kujawska gegenüber Radio Vatikan.

Lesen Sie auch 04/07/2025 Ukraine: Ordensfrauen bringen Frieden und Freude ins Leid Neue Folge unserer Serie Sisters Project: In der Großstadt Krywyi Rih in der umkämpften ukrainischen Region Dnipropetrowsk tragen die Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens (FMM) ...

von Karol Darmoros



Der Abschluss eines Abkommens mit dem Gefängnis von Krzywaniec in Polen ist ein weiterer Schritt bei den Resozialisierungsaktivitäten der Schwestern vom Guten Hirten. Gleichzeitig ist es auch die Verwirklichung des Charismas der Kongregation, das von Anfang an darauf ausgerichtet war, Frauen in Krisen zu helfen. „Im April haben wir mit Treffen mit weiblichen Gefangenen begonnen. Es handelt sich um Gruppentreffen zu vereinbarten Themen, aber auch um Einzelgespräche“, berichtet Sr. Krzysztofa Kujawska. Der Unterricht findet regelmäßig statt, derzeit in zwei Gruppen, und ab Juli wird eine weitere Schwester die Arbeit aufnehmen. Ziel ist nicht nur die geistliche Ausbildung, sondern auch die konkrete Unterstützung nach der Haftentlassung. Zum Beispiel Hilfe bei Wohnungsproblemen. „Sie können bei uns wohnen, eine Arbeit suchen oder psychologische Unterstützung erhalten“, erklärte unsere Gesprächspartnerin.

Ein Heim, das nicht wegschickt

Die Schwestern vom Guten Hirten führen keine Zentren: Frauen können nach Verbüßung ihrer Strafe bei ihnen in den Ordenshäusern leben. „Wenn eine von ihnen bei uns bleiben will – denn das ist unser Charisma – kann sie bei uns bleiben, einfach in unseren Häusern für den Rest ihres Lebens leben. Wir haben bereits Frauen aus anderen Gefängnissen aufgenommen“. Die Hilfe für weibliche Gefangene umfasst auch das Spenden von Paketen oder die Zustellung von Post, immer in Absprache mit den Gefängnismitarbeitern. Es ist eine Unterstützung für die Frauen, die es am meisten brauchen, denn eine Haftstrafe führt oft dazu, dass Familie und Freunde wegbleiben.

Hilfe für Frauen auf den Straßen

Das Charisma der Kongregation der Schwestern vom Guten Hirten der göttlichen Vorsehung geht auf die Arbeit der Gründerin, der seligen Maria Karłowska, zurück, die Frauen auf den Straßen von Poznań half. „Unsere Gefängnisbesuche als Schwestern vom Guten Hirten haben genau diesen Zweck, den Frauen Hoffnung zu geben, damit sie ihre Würde behalten, damit sie einen Funken Hoffnung haben, dass sie anders sein können“, betonte Sr. Krzysztofa. Sie selbst behandelt Frauen aus dem Gefängnis genauso wie die Menschen, die zu Treffen in Pfarreien oder Gemeinschaften kommen. Das führt zu Erfolgen und schafft Vertrauen, denn Sr. Krzysztofa sagt, dass sie bereits Signale erhält, dass sich diese Frauen nicht gefangen fühlen.

Die Arbeit mit weiblichen Gefangenen ist auch eine Reaktion auf die oft dramatische Situation nach der Haftentlassung. „Wenn sie das Gefängnis verlassen, haben sie oft niemanden, der auf sie wartet. Sie haben auch große Probleme, Arbeit zu finden“.

Vom Vertrauen zur Veränderung

Unsere Gesprächspartnerin betont, dass der Aufbau von Vertrauen bei ihren Gefängnisbesuchen und Gesprächen mit den Insassinnen von grundlegender Bedeutung ist. „Allerdings ist die Meinung der Frauen auschlaggebend und ihre Entscheidung, sich für ein Gespräch zu öffnen oder – in einem nächsten Schritt – Hilfe anzunehmen. Als ich zum ersten Treffen kam, war von einer weiteren Zusammenarbeit, von einem Plan keine Rede. Sie haben wirklich entschieden, ob sie mich akzeptieren. Sie fragten mich, was beim nächsten Treffen gemacht werden würde. Das war ein Signal für mich, dass wir weitermachen können“, erklärt Sr. Krzysztofa.



Ihre Kongregation plant, die Zusammenarbeit auf andere Gefängnisse auszuweiten. Die Schwestern vom Guten Hirten haben Erfahrung: Bereits in den 1990er Jahren besuchten sie das Gefängnis von Grudziądz, und mehrere Frauen lebten später nach Verbüßung ihrer Strafe in ihren Häusern.

(vaticannews)