Der Generalsekretär der Caritas St. Pölten, Christoh Riedl. ((c) Caritas / Franz Gleiß)

Kirche Österreich

Caritas

Hilfswerke

Armut

Gesellschaft

Österreich: „Stromspende gegen Energiearmut"

Caritas St.Pölten sammelt in Kooperation mit der österreichischen Energiegemeinschaft Robin Powerwood Stromspenden für bedürftige Menschen und karitative Werke, so Kathpress am Donnerstag. Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 habe die Energiegemeinschaft bereits mehr als 140 Haushalte mit gespendeter Energie unterstützen können.

Lesen Sie auch 26/04/2025 Österreichs Präsident Van der Bellen: „Ein großer und nahbarer Papst" Zur Totenmesse von Papst Franziskus kam aus Österreich eine stattliche politische Delegation nach Rom. Bundespräsident Van der Bellen nannte Franziskus gegenüber Vatican News einen ... 14/03/2025 Österreich: Ehemalige RV-Kollegin Schwabeneder gestorben Ganz einfach helfen könnten Unternehmen sowie private Haushalte, die ihren Strom durch Photovoltaik-, Wind- oder Wasserkraftanlagen selbst gewinnen und mehr Strom produzieren, als sie brauchen. An der Aktion beteiligen Dafür gebe es nur eine Voraussetzung: Man müsse über einen Einspeisevertrag für ihren Stromüberschuss verfügen. Nach Ausfüllen eines Online-Formulars auf der Webseite der Caritas St.Pölten sei die Teilnahme nur noch im Smart-Meter-Portal des Netzbetreibers zu bestätigen. Empfängerinnen und Empfänger zahlten weiterhin Netzkosten und Abgaben, ein Teil des Stroms bleibe durch die Spende aber kostenlos. Am Jahresende stellten Caritas und Robin Powerhood ein Zertifikat über die geleistete Stromspende aus. Derzeit könne diese nur von Unternehmen als Sachspende steuerlich abgesetzt werden. An einer Ausweitung auf Privatpersonen werde gerade gearbeitet. Partner gesucht! Man bemühe sich des Weiteren, ein flächendeckendes Netzwerk sozialer Einrichtungen in ganz Österreich aufzubauen, so die Energiegemeinschaft auf ihrer Webseite. Aktuell suche man hierfür in jedem Bundesland noch engagierte Partnerorganisationen, die Spenden an energiearme Haushalte weiterleiteten. Steigende Energiearmut Die Spendenaktion reagiere auf die steigende Energiearmut in Österreich, so die Caritas unter Verweis auf aktuelle Zahlen und Erfahrungen aus den Sozialberatungsstellen. Laut Statistik Austria kann jede zwanzigste Person ihre Wohnung nicht ausreichend heizen bzw. kühlen oder Haushaltsgeräte wie Herd und Waschmaschine selbstverständlich nutzen.

(kap - rva)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Österreich

Caritas

Hilfswerke

Armut

Gesellschaft