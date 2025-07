Experte: Theologie bietet Handwerkszeug für Fake News-Bekämpfung

Der Sprecher des Wiener Fakten-Check-Vereins „Mimikama“, Andre Wolf, hat eine Verbindung zwischen dem Theologiestudium und der Überprüfung von Informationen hergestellt. Laut Wolf beruht die Theologie auf einem genauen Hinsehen und Hinterfragen der Herkunft von Geschichten und Narrativen, Kompetenzen, die auch für das Fakten-Checking von Bedeutung sind. Diese Einschätzung erfolgte im Rahmen eines Podcasts, der sich mit dem Thema „Sozialer Frieden“ befasst.

Lesen Sie auch 26/06/2025 Krieg: Leo XIV. prangert globales Faustrecht und Fake News an Papst Leo XIV. hat in scharfen Worten ein globales Abrücken vom internationalen und humanitären Recht im Zusammenhang mit Kriegen kritisiert. Mit Blick auf den Nahen Osten, die ...

Andre Wolf, selbst evangelischer Theologe, erklärte in der aktuellen Folge von „Der Sozialkompass“, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksoe), die Relevanz theologischer Ausbildung für seine Arbeit bei „Mimikama“. Er führte aus, das gesamte Theologiestudium basiere darauf, „dass man eben die Herkunft der Geschichten anschaut. Warum steht etwas in der Bibel? Das steht ja nicht ohne Grund da drin. (...) Und deswegen bin ich sehr froh, das studiert zu haben und zu wissen, dass alle Geschichten einen Hintergrund haben. Das ist nicht zwingend Lüge, nur weil jemand das so aufschreibt. Aber wir müssen begreifen, was dahinter steht.“ Aus diesem Grund nehme „Mimikama“ auch gern Theologinnen und Theologen ins Team auf, da deren Kompetenzen für das Fakten-Checking wichtig seien.

Das Gespräch fand anlässlich des aktuellen ksoe-Forschungsschwerpunkts zum Thema „Sozialer Frieden“ statt. Markus Schlagnitweit, Direktor der ksoe, betonte dabei die Notwendigkeit von „gemeinsame[n], verlässliche[n] Grundlagen, auf denen wir kommunizieren können. Ohne Vertrauen bricht der soziale Friede auseinander.“ Er wies darauf hin, dass Phänomene wie Fake News und Deepfakes diese Grundlagen systematisch untergraben, weshalb der Kampf gegen solche Entwicklungen von großer Bedeutung für die Wahrung des sozialen Friedens sei.

Vertrauen wird gezielt untergraben

Andre Wolf bestätigte diese Ansicht im Podcast: Die Strategien hinter moderner Desinformation zielten darauf ab, Vertrauen gezielt zu untergraben. „Man überflutet die Leute mit Müll-Informationen, sodass sie am Ende sagen: Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben kann. Diese Verunsicherung ist das Ziel“, erläuterte Wolf. Dies führe dazu, dass die Schwelle für Hetze sinke, extreme Positionen gesellschaftsfähig werden und moralische Standards an Bindekraft verlieren. In dieser Situation seien auch die Kirchen gefragt: „Wir brauchen Mut. Mut, um Stopp zu sagen, wenn Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden. Kirchen können und müssen diesen Mut und diese Standhaftigkeit mitgeben.“

Der Verein „Mimikama“ widmet sich seit etwa 15 Jahren der Aufklärung über Internetmissbrauch. Laut eigenen Angaben hat der Verein inzwischen fast 40.000 Faktenchecks und Recherchen durchgeführt und online dokumentiert. Ein beträchtlicher Teil der Vereinsarbeit besteht mittlerweile zudem in der Kommunikation, Aufklärungsarbeit und der Durchführung von Workshops zur Prävention.

Der Podcast „Der Sozialkompass“ begleitet seit drei Jahren die wissenschaftliche Arbeit der ksoe. In der aktuellen Staffel zum Thema „Sozialer Frieden“ waren unter anderem Franz Küberl, Regina Petrik, Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und Ruth Wodak zu Gast. Weitere Informationen sind auf der Webseite der ksoe verfügbar.

(kap - mg)