Chorfestival: „Im Chor kann keiner alleine singen!“

„All unsere Erwartungen wurden übertroffen“: So das Fazit von Pueri-Cantores-Präsidentin Elisabeth Lehmann-Dronke zu dem Pueri-Cantores-Festival. Tausende junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt waren dafür vom 16. bis zum 20 Juli nach München angereist.

„Es waren ganz wunderbare Tage“, so Lehmann-Dronke. „Kinder aus der ganzen Welt sind gemeinschaftlich zusammengekommen und haben für den Frieden in der Welt gebetet, gesungen und sich in Freude in einer Party-Stimmung begegnet.“

Gemeinsam für den Frieden

Ein diesbezügliches Highlight war das gemeinsame Friedensgebet auf dem Gelände des KZ Dachau. Dort hätten viele Religionen, viele Kulturen gemeinsam für den Frieden in der Welt gebetet und gesungen.

Während der gesamten Zeit erlebten die Kinder die friedenstiftende Kraft gemeinsamen Singens. „Ich würde sagen, streitend kann man nicht singen. Man kann nur friedlich singen.“ Gesang schaffe Frieden bei den jungen Menschen und auch in der Gesellschaft, so die Präsidentin.

Gemeinschaft und Willkommenskultur

Bereits vor dem Festival gab es für die Präsidentin schon einige Höhepunkte. Dabei denke sie vor allem an das gelungene Miteinander der Chöre in vielen kleineren Vortreffen, sogenannten Pre-Festivals, in ganz Deutschland.

Auch die herzliche Gastfreundschaft, die gegenüber den zwölf im Vorfeld angereisten, ausländischen Chören geübt wurde, war für sie ein Highlight.

Gemeinsam sei man dann, ähnlich wie zu Weltjugendtagen weihfahrtsmäßig auf den Weg nach München gegangen. Dort angekommen, gab es am Abend erst einmal eine große Eröffnungsveranstaltung. Dabei wurde jeder Chor mit der Fahne seines Landes begrüßt. Jeder Jugendliche sollte sich dadurch angenommen fühlen und wissen, dass er hier als Teil dieser weltweiten Gemeinschaft der Pueri Cantores, herzlich willkommen sei.

Vielfalt kennenlernen und feiern

Zum Abschluss des Festivals wurde nochmals die kulturelle Vielfalt durch ein sogenanntes Fest der Kulturen gefeiert. Dieses entwickelte sich im Verlauf zu einer großen internationalen Chorparty. „Da tanzten Kinder und Jugendliche auf dem Marienplatz von einer Big Band begleitet. Das war wunderbar. Da war eine große Freude in dieser Internationalität“, erzählte Lehmann-Dronke begeistert.

Zur Förderung des chorübergreifenden Austauschs hatte eine Jugend AG innerhalb der Pueri Cantores im Vorfeld ein Sammelkartenprojekt entworfen. Dabei war der spielerische Auftrag, bis zum Ende des Festivals von allen anderen anwesenden Chören eine entsprechende Karte zu bekommen. Auf dieser war ein Foto des Chores und weitere Informationen zu ihm abgedruckt, so z.B. wie viele Teilnehmer er hat, wer ihn leitet und woher er kommt.

Hintergrund

Der Deutsche Chorverband PUERI CANTORES versteht sich als erster Ansprechpartner für die musikalische Persönlichkeits- und Glaubensbildung junger Menschen. Er fördert Austausch, Begegnungen und Partnerschaften zwischen Chören, ihren Leitern sowie den Sängerinnen und Sängern auf diözesaner, nationaler und internationaler Ebene. Außerdem engagiert sich der Deutsche Chorverband mit seinen Mitgliedschören für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt und sucht dabei die Partnerschaft mit anderen Verbänden und Institutionen.

(domradio - rva)