Kardinal Marx: Man kann kein Katholik sein und andere hassen

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sieht in der internationalen katholischen Gemeinschaft ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung. „Man kann kein Katholik und zugleich Nationalist sein, kein Katholik sein und andere hassen, kein Katholik sein und Gesellschaften spalten. Das ist nicht möglich", sagte Marx laut seiner Pressestelle am Sonntag auf dem Münchner Marienplatz.

Der Erzbischof von München und Freising ergänzte demnach unter Bezugnahme auf das Heilige Jahr 2025 der katholischen Kirche: „Wir sind Pilger der Hoffnung, das ist die Botschaft der katholischen Kirche überall auf der Welt. Wir sind international!"

Marx äußerte sich beim Abschlussgottesdienst des 45. internationalen Kinder- und Jugendchorfestivals der Pueri Cantores, eines Verbandes von rund 1.000 katholischen Kinder- und Jugendchören aus 43 Ländern. Bei dem Festival waren von Mittwoch bis Sonntag in München 166 Chöre aus 16 Ländern unter dem Motto „Cantate Domino - Vielstimmig für den Frieden" zusammengekommen. Auf dem Programm standen unter anderem Konzerte in Kirchen, ein „Fest der Kulturen", muttersprachliche Gottesdienste, Friedensgebete sowie Auftritte in sozialen Einrichtungen.

Botschaft der Gemeinschaft wichtig in diesen Zeiten

Marx sagte, die Kirche sei aufgerufen, ein Instrument und Werkzeug aller Menschen untereinander zu sein. Das Festival habe gezeigt, dass Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Sprachen in der Mitte der Gesellschaft zusammen feiern könnten. „Diese Botschaft ist wichtig in diesen Zeiten." Und weiter: "Wir können sehen, dass in der Mitte des christlichen Glaubens keine Leere steht, sie ist keine Theorie, sondern ein Fest, eine Begegnung, ein gemeinsames Mahl! Das ist der Kern unseres Glaubens. Alles andere kommt danach." Es gebe kein Fest ohne Musik: „Alle begegnen sich auf Augenhöhe, singen zusammen, hören aufeinander und reden nicht über den anderen hinweg."

(kna/pm - sst)