D: Kardinal Koch eröffnet Benedikt-XVI.-Forum

Im bayerischen Marienwallfahrtsort Altötting hat Kurienkardinal Kurt Koch am Mittwochabend das diesjährige „Benedikt XVI. Forum“ eröffnet.

In seiner Predigt rief der Präfekt des vatikanischen Dikasteriums für die Einheit der Christen die Gläubigen dazu auf, das Forum in Altötting als geistliche Gelegenheit zu nutzen – „mit Maria an der Hand und mit Blick auf Christus, der allein heilig macht“. So könne das „Benedikt XVI.-Forum“ helfen, auf dem Weg zur Heiligkeit weiterzukommen – ein Ziel, „das aktueller ist denn je“.

Motto: „Der Sinn für das Heilige“

An der fünftägigen Veranstaltung, die dieses Jahr unter dem Motto „Der Sinn für das Heilige“ steht, nimmt auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer teil. Auf dem Programm stehen Vorträge der Theologen Andreas Wollbold, Ralph Weimann, Prälat Markus Graulich, Ludger Schwienhorst-Schönberger und Christian Schaller. Auch der orthodoxe Theologe Stefanos Athanasiou, der dem Neuen Ratzinger-Schülerkreis angehört, ist vor Ort.

Am Sonntag wird Kardinal Koch um 10.00 Uhr zum Abschluss der Tagung ein feierliches Pontifikalamt feiern.

(cna – sk)