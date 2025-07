Die Völkermord-Gedenkstätte in Potočari in der Nähe von Srebrenica.

D: Friedensgebet zur Erinnerung an das Massaker von Srebrenica

Der Rat der Religionen in München läd zum 30. Jahrestag des Völkermordes von Srebrenica zu einem interreligiösen Friedensgebet ein. Entsprechendes gab die Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats München an diesem Donnerstag bekannt. Das Gebet findet am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr in der ehemaligen Karmeliterkirche statt.

Lesen Sie auch 01/07/2025 „Nie wieder Srebrenica!“ Dreißig Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica warnt Thomas Schwartz, Leiter des deutschen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, vor wachsender Geschichtsverfälschung. Aus dem Rat der Religionen gestalten das Gebet mit: von evangelischer Seite Stadtdekan Bernhard Liess, von katholischer Seite Generalvikar Christoph Klingan, von muslimischer Seite Iman Belmin Mehic und weitere Vertreterinnen und Vertreter der orthodoxen Kirchen, der jüdischen Gemeinden, der Bahai und der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Es singt der bosnische Chor „Nur". Weitere Angaben zu der Veranstaltung können auf der Webseite des Rates der Religionen eingesehen werden. Zum Hintergrund Beim Kriegsverbrechen von Srebrenica während des Bosnienkriegs im Juli 1995 verübten bosnisch-serbische Soldaten unter der Führung des Militärchefs Ratko Mladić den Mord an über 8.000 muslimischen Bosniaken. Die Opfer waren überwiegend Jungen und Männer. Srebrenica war nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Bosnien und Herzegowina eine Zufluchtsstätte für bosnische Muslime. Das Massaker gilt als das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. (pm - rva) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.