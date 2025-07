Nuntius feiert Messe zu 800 Jahre Grundsteinlegung Münsteraner Dom

Prozession zu 800 Jahre Grundsteinlegung Dom Münster - Foto: Julian Kendziora

Zum 800-jährigen Jubiläum der Grundsteinlegung des St.-Paulus-Doms war am Sonntag der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterović, zu Gast in Münster. Er leitete den feierlichen Gottesdienst, zu dem das Domkapitel eingeladen hatte – in einer besonderen Situation: Das Bistum Münster ist derzeit ohne amtierenden Bischof.

Der Festtag begann am Sonntagmorgen mit einer großen Prozession durch die Innenstadt. Gläubige, Geistliche und viele Gäste begleiteten die festlich gestalteten Stationen, die vom Glauben und der Geschichte des Domes Zeugnis gaben. Anschließend feierte die Gemeinde mit dem Nuntius die Eucharistie im bis auf den letzten Platz gefüllten Dom. Messe zum Jubiläum In seiner Predigt überbrachte Erzbischof Eterović die Grüße und den Segen des Papstes und würdigte die tiefe Glaubenstradition vor Ort. Er sagte: „Seit 800 Jahren wird hier das Evangelium verkündet – das war die Aufgabe früherer Generationen, ist sie heute, und wird es auch morgen noch sein." Er betonte in diesem Zusammenhang die Kontinuität des Glaubens sowie die bleibende Präsenz der Kirche, auch in Zeiten ohne amtierenden Ortsbischof. Der bisherige Bischof Felix Genn hatte mit Erreichen der Altersgrenze von 75 Jahren im März 2025 seinen Rücktritt eingereicht. Nuntius Nikola Eterović am Rand der Feierlichkeiten Das Jubiläum erinnert an die Grundsteinlegung des Domes im Jahr 1225 – ein Bauwerk, das über Jahrhunderte hinweg geistliches Zentrum und sichtbares Zeichen des Glaubens geblieben ist. Die Feierlichkeiten sollten nach Willen der Veranstalter auch deutlich machen, dass die lebendige Kirche nicht nur aus der Vergangenheit lebt, sondern ihre Sendung in die Zukunft trägt. (pm - jk)

