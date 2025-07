D/Italien: Google sperrt Blog katholischer Traditionalisten

Die Internetplattform Google hat eine Seite blockiert, auf der italienische Anhänger der alten lateinischen Messe Inhalte veröffentlichten und Vertreter einer modernisierten Kirchenlinie kritisierten. Der Blog unter der Adresse blog.messainlatino.it ist seit Samstagmorgen nicht mehr zugänglich. Google begründete die Sperrung mit dem Hinweis „Blog wurde entfernt“.

Lesen Sie auch 03/10/2024 Über eine Million Aufrufe: Ein Rekordmonat für Vatican News Deutsch Die deutschsprachige Redaktion von Vatican News feiert einen neuen Meilenstein. Im September verzeichnete die Webseite über 1,144 Millionen Ansichten. Papstreisen und Audienzen, ...

Die Sperrung des Blogs betrifft Nutzer unter anderem in Italien und Deutschland. Auf der Seite erschien eine entsprechende Mitteilung des Plattformbetreibers Google, die keine weiterführende Erklärung enthielt. Verlinkt sind jedoch die „Content-Richtlinien“ von Google, die Vorgaben zu zulässigen Inhalten auf der Plattform definieren. Im Abschnitt „Hassrede“ wird ausgeführt: „Hassreden sind untersagt. Das sind Inhalte, die Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, Alter, Nationalität, Veteranenstatus, sexueller Orientierung, Geschlecht, geschlechtlicher Identität oder anderen Eigenschaften fördern oder billigen, die mit systematischer Diskriminierung oder Ausgrenzung verbunden sind, oder Inhalte, deren primäres Ziel darin besteht, in Bezug auf dieser Eigenschaften Hass zu schüren.“

Die nun blockierte Seite setzte sich seit dem Jahr 2007 für die uneingeschränkte Zulassung der alten lateinischen Messe innerhalb der katholischen Kirche ein. Zugleich verbreiteten die Betreiber Kritik an der seit 1970 etablierten neuen Form der Messe in der katholischen Kirche. Sie hatten außerdem die Öffnung der katholischen Morallehre in Bezug auf gleichgeschlechtliche Beziehungen kritisiert und auf die geltende Lehre der katholischen Kirche hingewiesen, welche homosexuelle Akte als Sünde einstuft.

Der Blog verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Monat über eine Million Besuche. Anbieter traditionalistischer und ultrakonservativer Inhalte im Internet erfahren derzeit einen deutlichen Zuwachs. Dies hängt unter anderem mit Spekulationen über eine breitere Zulassung der alten Messe durch Papst Leo XIV. zusammen, der am 8. Mai 2025 gewählt wurde. Zu diesen Anbietern gehören in Italien neben „messainlatino“ auch Seiten wie „RorateCaeli“ oder „La Nuova Bussola Quotidiana“.

Luigi Casalini, Chefredakteur des gesperrten Blogs und Publizist, kündigte über die Plattform X rechtliche Schritte gegen Google an. Er berief sich dabei unter anderem auf Artikel 21 der italienischen Verfassung, der die Unterdrückung der Gedanken- und Meinungsfreiheit verbietet.

(kna - mg)