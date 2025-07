Kreuz

Erzbischof zu Kruzifix-Urteil: Politik und Justiz entscheiden

Kreuze sollten Christen zwar nicht von Anders- und Nichtgläubigen abgrenzen, sondern eine Einladung zu Offenheit, Dialog, Toleranz und Respekt in einer pluralen Gesellschaft sein. Aber: Wie dies in der Praxis grundsätzlich und in konkreten Einzelfällen umgesetzt und gelebt werde, hätten Politik und Justiz unter Beachtung der Religionsfreiheit zu entscheiden." Diese Stellungnahme nach dem Kruzifix-Urteil in Bayern kommt von Bambergs Erzbischof Herwig Gössl über seinen Instagram-Account.

Gössl begrüßte es jedoch grundsätzlich, wenn Kreuze im Alltag sichtbar sind, auch in öffentlichen Räumen. „Das Kreuz erinnert uns an unsere christlichen Wurzeln und an Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Menschenwürde, die unser Zusammenleben prägen." Für Christen sei es ein „Zeichen der Hoffnung, der Versöhnung und der Liebe Gottes zu den Menschen". Dobrindt: „Wollen Kreuze aufhängen" Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisiert das Urteil hingegen. „Allen denjenigen, die sagen, man soll die Kreuze abhängen, denen sagen wir: Wir wollen diese Kreuze aufhängen", sagte Dobrindt am Freitag bei Welt TV. Der Minister riet zu einem pragmatischen Umgang mit dem Urteil: „Dann hängt das halt über einen anderen Eingang." Es gehe „schlichtweg um das Grundverständnis unseres Zusammenlebens", so Dobrindt. Und weiter: Das Kreuz drücke „mehr aus als den christlichen Glauben", nämlich „eine Wertehaltung dieser Gesellschaft". Er finde es richtig, dass viel von Toleranz gesprochen werde, gebe jedoch zu bedenken: „Die Grundlage der Toleranz ist der christliche Glaube. Das könnte man ja auch mal mit einem Kreuz zur Darstellung bringen." Am Mittwoch hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass das Kruzifix die negative Religionsfreiheit von zwei Schülerinnen verletzt habe, die das betreffende staatliche Gymnasium mittlerweile mit dem Abitur verlassen haben. Negative Religionsfreiheit meint die Freiheit, keinen bestimmten Glauben zu haben. Das Kreuz, ursprünglich ein antikes Folter- und Hinrichtungsinstrument, ist ein Erkennungszeichen von Christen weltweit. Eine bildliche Darstellung von Jesus Christus am Kreuz bezeichnet man als Kruzifix. (kna - cs)

