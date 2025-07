Unser Buchtipp: Ave Maria in 406 Sprachen

In seinem neuen Werk „Ave Maria in 406 Sprachen“ versammelt der Autor Oliver Cerza eines der bedeutendsten Gebete des Christentums in einer beeindruckenden Fülle von Sprachen und Dialekten. Über einen Zeitraum von sieben Jahren hat Cerza das „Ave Maria“ in 406 Varianten zusammengetragen – ein stilles Monument der weltweiten Verbreitung und der spirituellen Tiefe dieses Gebets.

Cerza geht dabei weit über eine bloße Sammlung hinaus. Sein Buch ist eine Reise durch Kontinente, Kulturen und Zeiten, die den Leser mitnimmt auf die Spuren des Mariengebets – von seinen biblischen Wurzeln über seine historische Verankerung bis hin zu seiner gegenwärtigen Rolle im Leben von Gläubigen auf der ganzen Welt. Der Autor dokumentiert, wie tief das „Ave Maria“ in unterschiedlichsten Traditionen verwurzelt ist – und wie es Menschen über sprachliche, kulturelle und geografische Grenzen hinweg miteinander verbindet.

Weltweit sprechen über 1,3 Milliarden Katholiken das „Ave Maria“ als Ausdruck ihrer Frömmigkeit. Cerza zeigt eindrucksvoll, wie sich dieses Gebet in jeder Region der Erde anders entfaltet: In Europa bezeugen prächtige Kathedralen und unzählige Kunstwerke seine historische Bedeutung. In Lateinamerika und Nordamerika gehört es fest zum Alltag der Gläubigen, sei es in Brasilien, Mexiko oder den USA. In Afrika verbinden sich seine Worte mit rhythmischen Gesängen, inspiriert durch lokale musikalische Traditionen. Auch in Asien – insbesondere in den katholisch geprägten Regionen der Philippinen und Indiens – ist das Gebet tief im Alltag verankert. Selbst in Australien und Ozeanien findet sich eine lebendige Gebetspraxis inmitten kultureller Vielfalt.

Maria, Unsere Liebe Frau des Rosenkranzes

Rolle des Gebets in der Kunst und Musik

Doch nicht nur der religiöse Gebrauch des „Ave Maria“ wird beleuchtet. Cerza widmet auch der Rolle dieses Gebets in der Kunst und Musik besondere Aufmerksamkeit. Werke wie Leonardos Verkündigung oder die weltberühmten Vertonungen von Franz Schubert und von Bach/Gounod verdeutlichen, welche kreative Kraft das Mariengebet seit Jahrhunderten inspiriert. Damit wird deutlich: Das „Ave Maria“ ist nicht nur liturgischer Text, sondern auch kulturelles Erbe, künstlerischer Impuls und spirituelle Quelle.

Das Buch vermittelt auf eindrucksvolle Weise, wie ein einziges Gebet in zahllosen Sprachen und kulturellen Kontexten weiterlebt – in Lauten, Rhythmen und Zeichen, die zwar verschieden klingen, aber dieselbe Sehnsucht und Hoffnung tragen. „Ave Maria in 406 Sprachen“ ist deshalb nicht nur ein linguistisches Meisterwerk, sondern auch ein berührendes Zeugnis für die Kraft religiöser Ausdrucksformen in einer pluralen Welt.

Oliver Cerza ist es gelungen, das „Ave Maria“ als globales Gebet erfahrbar zu machen – als ein geistliches Band, das Menschen jenseits von Sprachgrenzen miteinander verbindet. Wer sich für Religionsgeschichte, Liturgie, Kulturkontakt und die spirituelle Dimension menschlicher Vielfalt interessiert, wird in diesem Buch eine reiche Quelle der Inspiration finden.

Zum Mitschreiben

Oliver Cerza: Ave Maria in 406 Sprachen. Taschenbuch über Amazon KDP. ISBN: 979-8341341678.

Eine Rezension von Mario Galgano.

(vatican news)