D: Blitzeinschlag in Kapelle in Unterfranken – 80.000 € Schaden

Ca. 80.000€: Auf so viel beläuft sich der Schaden, der durch einen Blitzeinschlag in den Turm der Nikolauskapelle verursacht wurde. Ein Blitz hatte am Montagabend den Turm des Gotteshauses im unterfränkischen Eßfeld im Landkreis Würzburg entzündet. Der Brand konnte jedoch schnell wieder gelöscht werden.

Anders als erst befürchtet ist der Turm nach einem Blitzschlag nicht einsturzgefährdet. Die Feuerwehr war bereits kurze Zeit nach dem Einschlag mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte den entstandenen Brand löschen. Unterstützung hätten das Technische Hilfswerk und zwei Polizeistreifen geleistet. Verletzt wurde niemand. Die Retter hätten den Bereich um die Kapelle abgesperrt und die sakralen Gegenstände herausgeholt, um sie in Sicherheit zu bringen. Im Innern der Kapelle habe es am Ende aber gar keine Beschädigungen gegeben. Zur Schadenshöhe teilte die Polizei am Dienstagmorgen auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit, diese belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 80.000 Euro. Zur Nikolauskapelle Die Nikolauskapelle war einst vermutlich Teil einer zwischenzeitlich abgegangenen Burganlage. Ihr genaues Alter ist unbekannt, in Teilen dürfte das Denkmal aber mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen.