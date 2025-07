98-jähriger Mönch spricht mit Suchenden via KI-Chatbot

Der österreichisch-amerikanische Benediktiner David Steindl-Rast will mit einer auf Künstlicher Intelligenz beruhenden Dialog-App zur Seelsorge beitragen. Der „Bruder David Bot“ ist seit einer Woche verfügbar und ermöglicht es, mit dem bekannten geistlichen Autor virtuell „ins Gespräch zu kommen“, meldet Kathpress.

Steindl-Rast, der 98 Jahre alt ist, sieht sich mit seinem Medienprojekt auf Linie von Papst Leo XIV., wie er gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress erklärte. Zudem wolle er mit dem Chatbot auch einen zeitgemäßen Beitrag zur Seelsorge leisten.



Im Gespräch mit Kathpress berief sich Steindl-Rast auf ein Wort von Papst Leo XIV. zum Thema KI: „Weisheit hat mehr mit dem Erkennen des Sinns des Lebens zu tun als mit der Verfügbarkeit von Daten." Diese Feststellung des Papstes habe „dazu beigetragen, dass ich mich durch dieses Projekt bemühe, den destruktiven Möglichkeiten den Versuch einer aufbauenden entgegenzustellen", so der Benediktiner.

KI gut nutzen

Der neue Chatbot wurde vom Salzburger Informatik-Professor Wolfgang Pree am vergangenen 25. Juni in Salzburg präsentiert. Die Dialog-App speist ihre Informationen aus der „Online-Bibliothek David Steindl-Rast" (https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch). Damit können zentrale Themen des Denkens von David Steindl-Rast, vor allem die Praxis und Haltung der Dankbarkeit, einfach digital erkundet werden, hatte Pree dazu ausgeführt.





Steindl-Rast hat sich vor allem im Dialog zwischen Christentum und Buddhismus international einen Namen gemacht. Am 12. Juli 1926 in Wien geboren, trat er nach dem Zweiten Weltkrieg in den Benediktinerorden ein und verbrachte viele Jahre im Kloster Mount Saviour in den USA. Schon früh erkannte er die Bedeutung des interreligiösen Austausches und engagierte sich weltweit für die Verständigung zwischen unterschiedlichen Glaubensrichtungen.

Seine Lehren zu Dankbarkeit und Achtsamkeit sowie sein tiefes Engagement in Friedensinitiativen inspirieren bis heute Millionen von Menschen und prägten die globale Bewegung für spirituelle Achtsamkeit. Heute lebt er in der benediktinischen Gemeinschaft des Europaklosters Gut Aich in St. Gilgen.

