Klarissen in Simbabwe helfen durch kontemplatives Gebet

Waterfalls in Simbabwe: Die Klarissen nach der Messe

Obwohl die Klarissen in Simbabwe im Kloster weitgehend im Verborgenen leben, prägen sie das Leben der Menschen in ihrer Umgebung durch intensives kontemplatives Gebet.

Von Sr. Mufaro Chakuinga, LCBL

In einer Welt, die von Gewalt, Streit und Ungerechtigkeit verwundet ist, bewirkt der Orden der Klarissen in Simbabwe etwas im Leben vieler Menschen. Trotz eines verborgenen Lebens des kontemplativen Gebets, haben sie einen tiefgreifenden Einfluss auf die Menschen in ihrem Umfeld.

Ein Dienst des Gebets

Die Klarissen sind eine Kongregation von Ordensfrauen, die 1212 von der heiligen Klara von Assisi gegründet wurde. In Simbabwe wurde das Kloster der Heiligen Klara 1985 von Missionaren aus Spanien errichtet. Die Schwestern widmen sich der ewigen Anbetung und verbringen jeden Tag viele Stunden im Gebet. Sie erhalten Bittgesuche von Menschen, die Trost, Führung und Heilung suchen, und beten unermüdlich für deren Bedürfnisse. Dieser Gebetsdienst ist für viele zu einem Rettungsanker geworden, der in Zeiten der Not Trost und Hoffnung spendet.

Der Beitrag der Klarissen zur simbabwischen Gesellschaft ist vielfältig. Durch Gebet und geistlichen Beistand helfen sie vielen, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ihre Gebete spenden denen Trost, die mit Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit, Menschenhandel und Drogenmissbrauch konfrontiert sind. Die Klarissen halten Fürsprecher für die Bedürftigen und schenken ihnen ein Gefühl der Hoffnung und Sicherheit.

Unbesungene Heldinnen

Auch wenn die Klarissen aufgrund ihrer klösterlichen Lebensform nicht sehr bekannt sind, spricht ihr Dienst Bände. Sie machen die Armen „reich“ – nicht mit Geld, sondern mit dem geistigen Reichtum des Gebets. Ihre selbstlose Hingabe in Gebet und Kontemplation ist ein Zeugnis für die Kraft des Glaubens und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Sr. Agnes Mupunga, ehemalige Äbtissin der Klarissenschwestern in Waterfalls, Harare (Simbabwe), weist auf die Wurzeln der Annahme von Gebetsanliegen vonseiten verschiedener Menschen hin.

„Diese Tradition begann mit der Heiligen Klara selbst, die für die Kranken betete und vielen Heilung erwirkte“, berichtet Schwester Mupunga.

Trotz ihres kontemplativen Lebensstils bleiben die Schwestern durch das Gebet mit der Welt verbunden, wobei ihre Sendung der Fürsprache für die Kirche und die weltweite Gemeinschaft gilt. Ihre Türen stehen für alle offen, die ihre Unterstützung im Gebet suchen.

Eine Botschaft der Hoffnung

In einer Welt voller Herausforderungen und Ungewissheiten vermitteln die Klarissen von Waterfalls eine Botschaft der Hoffnung. Ihre Hingabe an Gebet und Kontemplation erinnert die Welt daran, dass es immer eine Quelle des Trostes und der Kraft gibt, selbst inmitten von Schwierigkeiten und Unruhen.

Dominic Anderson Beharry, ein Gemeindemitglied der Pfarrei „Uganda Martyrs Mufakose“ in Harare, erzählt von den Auswirkungen der Klarissen auf sein Leben. „Bei meiner verstorbenen Frau wurde Krebs diagnostiziert und sie brauchte jeden Dienstag 700 USD für die Chemotherapie, was ich mir nicht leisten konnte“, sagte er. „Ich besuchte die Klarissen, die mit mir beteten und mich trösteten. Es ist immer noch ein Geheimnis, wie es möglich wurde, dass meine Frau von da an keine einzige Chemotherapie mehr versäumt hat.“

Wie Papst Leo XIV. sagt: „Unsere Welt, die durch Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit verwundet ist, hat es nötig, die Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes zu hören.“ Die Schwestern der Heiligen Klara in Waterfalls verwirklichen diese Botschaft im Stillen.

