Schweiz: Bildungszugang für Geringverdiener erschwert

Caritas Schweiz weist in einer Medienmitteilung auf Hürden beim Zugang zu Bildung für Erwachsene mit geringen Einkommen hin. Obwohl Bildung als wichtiges Instrument zur Armutsbekämpfung gilt, bleiben Menschen in prekären Lebenslagen oft von Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen, was ihre Situation verstärkt und soziale Ungleichheiten fördert.

Lesen Sie auch 24/05/2025 Schweiz: Caritas warnt vor Studiengebührenerhöhung Die geplante Verdoppelung der Semestergebühren durch den Bundesrat gefährdet laut Caritas Schweiz den Zugang zur Hochschulbildung für Studierende aus einkommensschwachen Familien ... Caritas Schweiz hebt hervor, dass armutsbetroffene und -gefährdete Personen ihre Bildungspläne häufig zurückstellen müssen, da diese mit ihrer Lebensrealität nicht vereinbar seien. Der tägliche Einsatz für die Existenzsicherung beanspruche mentale Ressourcen und gehe oft mit gesundheitlichen Einschränkungen, schwierigen Wohnverhältnissen oder familiären Belastungen einher. Für den Besuch von Kursen oder Weiterbildungen fehle es an Zeit und Geld. Zudem erschwerten teure Kinderbetreuungsangebote und unzureichende öffentliche Finanzierungshilfen die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen. Forderung nach gezielten Massnahmen Die bestehenden Hürden für Menschen in Armut könnten deren prekäre Lage verstärken und die soziale Kluft vergrößern, so Caritas Schweiz. Damit alle sich im gewünschten Umfang aus- und weiterbilden können, seien gezielte Maßnahmen erforderlich. Diese müssten bei einer frühen Einschulung beginnen und Barrieren im Zugang zu Weiterbildungen im Erwachsenenalter beseitigen. (pm - mg) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.