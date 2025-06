Schweizer Flagge vor einem Gebäude in Zürich (REUTERS)

Schweiz: Bischöfe begrüßen Rücktritt des Abts von Saint-Maurice

Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) hat sich zum Rücktritt von Jean Scarcella (73) als Abt der traditionsreichen Abtei Saint-Maurice in der Westschweiz geäußert. Die SBK „begrüße" diesen Schritt, heißt es in einer knappen Mitteilung vom Wochenende. Gleichzeitig danke die SBK dem Abt für seine zehnjährige Mitarbeit in ihrem Gremium.

„Die Schweizer Bischofskonferenz nimmt die Nachricht vom Rücktritt des Abtes der Abtei Saint-Maurice zur Kenntnis und begrüsst diesen Schritt. Die Abtei Saint-Maurice hatte einen Bericht über den sexuellen Missbrauch durch Kanoniker in den letzten Jahrzehnten angefordert. Abt Jean Scarcella hatte die Veröffentlichung des Berichts am 20. Juni abgewartet und sich nun entschlossen, zurückzutreten, damit sein Nachfolger die im Bericht geforderten Reformen und Erneuerungen in Angriff nehmen kann. Die SBK dankt dem Abt für seine zehnjährige Mitarbeit", heißt es wörtlich in dem Statement, das die SBK am Samstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Zuvor hatte Papst Leo das Rücktrittsgesuch Papst Leo XIV. das Rücktrittsgesuch von Jean Scarcella als Abt der Abtei Saint-Maurice angenommen. Vorausgegangen war ein interner Reflexionsprozess im Anschluss an die Empfehlungen eines unabhängigen Arbeitskreises zum Thema Missbrauch. Die Abtei strebt nun eine Erneuerung ihrer Governance und Präventionsarbeit an.