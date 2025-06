Abt Jean Scarcella von Saint-Maurice tritt zurück

Abtei Saint Maurice in der Schweiz (AFP or licensors)

Papst Leo XIV. hat den Rücktritt von Jean Scarcella als Abt der Abtei Saint-Maurice angenommen. Vorausgegangen war ein interner Reflexionsprozess im Anschluss an die Empfehlungen eines unabhängigen Arbeitskreises. Die Abtei strebt nun eine Erneuerung ihrer Governance und Präventionsarbeit an.

Am Donnerstag, den 26. Juni 2025, hat Abt Jean Scarcella seinem Abtsrat offiziell seinen Rücktritt als Abt der Abtei Saint-Maurice mitgeteilt. In einem anschließenden Schreiben an Papst Leo XIV. reichte er seine Rücktrittserklärung ein. Der Heilige Stuhl bestätigte die Annahme dieser Entscheidung durch den Papst.

Der Prior der Abtei, Simone Previte, übernimmt gemäß der Konstitutionen der Abtei vorübergehend das Amt des Kapitularvikars. Er ist damit beauftragt, den inneren Weg der Gemeinschaft hin zu einer Neuwahl zu begleiten. Diese Wahl soll bis Ende September stattfinden. Der neu zu wählende Abt wird die Aufgabe haben, den bereits beschlossenen Aktionsplan zur Aufarbeitung und Verbesserung der Governance umzusetzen.

Seit 2015

Jean Scarcella stand der Abtei seit 2015 vor. Seine Wahl fiel mit den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 1500-jährigen Bestehen der Abtei Saint-Maurice zusammen. Hintergrund des Rücktritts ist ein Bericht einer Arbeitsgruppe der Universität Fribourg unter der Leitung von Pierre Aubert, der am 20. Juni vorgestellt wurde. In Reaktion auf dessen Ergebnisse hatte der Abtsrat einen umfassenden Aktionsplan zur Aufarbeitung, Wiedergutmachung und strukturellen Erneuerung beschlossen. Eine neue Beratungskommission für Governance soll dessen Umsetzung begleiten.

In seiner Rücktrittserklärung erklärte Scarcella: „Im März dieses Jahres wollte ich mein Amt erneut übernehmen, um die Ergebnisse des Berichts entgegenzunehmen. Nun ziehe ich mich zurück, weil ich nach Gebet und konstruktivem Dialog zur Überzeugung gekommen bin, dass andere Kräfte die anstehenden Maßnahmen umsetzen sollen.“ Er bat erneut um Vergebung bei den Betroffenen und äußerte die Hoffnung, dass die getroffenen Entscheidungen zur Überwindung aller Formen von Missbrauch beitragen.

Würdigung

Der amtierende Kapitularvikar Simone Previte würdigte die Entscheidung Scarcellas: „Der Abtsrat hat die Entscheidung unseres Abtes in ruhiger und brüderlicher Weise aufgenommen. Die Gemeinschaft ist dankbar für seine väterliche Führung.“ Previte betonte, dass man den eingeschlagenen Weg der Reform konsequent fortsetzen wolle. Dabei spiele die neu eingesetzte Beratungskommission eine wichtige Rolle. „Meine Aufgabe ist es nun, die Gemeinschaft auf die bevorstehende Abtswahl hin auszurichten“, so Previte.

Die Abtei Saint-Maurice kündigte an, offen und transparent über den Wahlprozess und dessen Bestätigung durch den Heiligen Stuhl zu informieren. Ziel sei es, einen notwendigen Weg der Heilung und strukturellen Erneuerung einzuleiten.

(pm - mg)