Österreich: Staatstrauer endet mit Gottesdienst in Wien

Im Wiener Stephansdom findet am Donnerstagabend um 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst für die Toten des Amoklaufs an einer Schule in Graz statt. Erzbischof Franz Lackner, der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, wird dem Ökumene-Gottesdienst vorstehen, der in Abstimmung mit der Bundesregierung organisiert wurde und die dreitägige Staatstrauer beendet. ORF 2 überträgt live.

Der Gottesdienst zum Ende der dreitägigen Staatstrauer wird live von ORF 2 ab 17.30 Uhr übertragen. Zunächst steht eine Sondersendung „ZIB Spezial" auf dem Programm, um 18 Uhr beginnt der Gedenkgottesdienst. Er endet um 19 Uhr und beschließt damit die offizielle Staatstrauer in Österreich. Eingeschränkte Medienpräsenz Wie die Erzdiözese Wien Donnerstagmittag mitteilte, ist beim Gedenkgottesdienst um 18 Uhr nur eine eingeschränkte Medienpräsenz möglich. „Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der sensiblen Natur der Trauerfeier und auch der nötigen Sicherheitsmaßnahmen diesmal leider KEINE TV-, Video- und Fotoaufnahmen im Dom möglich sind", hieß es in der Mitteilung. Das Videosignal stelle der ORF zur Verfügung, der die Feier auf ORF 2 direkt überträgt.

