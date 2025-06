Ein fürchterlicher Amoklauf hat sich am Dienstagvormittag an einer Grazer Schule ereignet

Österreich: Entsetzen über Amoklauf in Graz

Die steirischen Bischöfe haben sich entsetzt über den Amoklauf in einer Schule in Graz gezeigt und ihr Gebet und Beistand für die Betroffenen zugesichert. Am Dienstagmorgen war es an einem Realgymnasium in Graz zu einer Schießerei gekommen. Informationen des Innenministeriums zufolge gab es mindestens neun Tote, der Schütze soll darunter sein. Derzeit ist die Nachrichtenlage allerdings unklar.

Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl und Weihbischof Johannes Freitag hatten sich direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls betroffen geäußert: „Diese Wahnsinnstat in einer Grazer Schule lässt uns fassungslos und erschüttert zurück", so die beiden steirischen Bischöfe in einer Medienmitteilung. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Schülerinnen und Schülern, dem Lehrpersonal und den Angehörigen", bekräftigen die Bischöfe weiter. „Wir begleiten alle mit unserem Gebet und sind mit unseren Möglichkeiten für alle Betroffenen da. Zugleich danken wir allen, die helfend da sind." Polizeikräfte im Einsatz Mindestens neun Tote, viele Verletzte Bei der betroffenen Schule handelt es sich Polizeiangaben zufolge um das Gymnasium Dreischützengasse in Graz. Medienberichten zufolge habe der Einsatz um 10 Uhr begonnen, als Schüsse gehört wurden. Die Polizei habe die Bevölkerung angewiesen, den Bereich um die Schule zu meiden und mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sei vormittags unterwegs zum Ort der Attacke gewesen. Für die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) handele es sich um eine „furchtbare Tragödie". Auch sie war am späten Dienstagvormittag zum Tatort geeilt. Viele Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, auch Kahr sprach von neun Toten und würdigte die Umsicht der Einsatzteams. Ein Teil der Kinder und Lehrenden sei zwischenzeitlich in die Grazer Helmut-List-Halle gebracht worden. Familienzusammenführungen fänden in der ASKÖ-Halle statt, berichtet die RAI. Mitarbeiter der Kriseninterventionsteams seien im Einsatz, heißt es weiter. Die Bürgermeisterin wolle zwar, dass in den kommenden Tagen Unterricht stattfinden solle, „aber der Stoff nicht im Vordergrund" stehe. „Das muss jetzt zuerst bewältigt werden. Das beschäftigt uns alle. Es muss Zeit dafür gegeben werden, um das zu verarbeiten", zitiert die RAI Bürgermeisterin Kahr. (rai/standard/agenturen – cs)

