Ö: Geld fehlt für Entwicklungspolitik

Das neue Dreijahresprogramm der Bundesregierung setzt wichtige entwicklungspolitische Schwerpunkte: von Hungerbekämpfung über Friedensförderung bis hin zum Klimaschutz. Doch es fehlt das Wichtigste: Geld, kritisiert die Caritas.

Lesen Sie auch 25/06/2025 Syrien: Splittergruppe bekennt sich zu Anschlag in Damaskus Eine sunnitische Extremistengruppe bekennt zu dem Selbstmordanschlag auf eine Kirche in Damaskus; die syrische Regierung beharrt darauf, dass diese Extremistengruppe Teil der ...

Sie äußerte sich am Donnerstag in einer Aussendung. Während die Vereinten Nationen vor Hungersnöten in Gaza oder im Südsudan warnen, kürze Österreich sein Budget für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bis 2026 um nicht weniger als 32 Prozent, so Caritas-Auslandshilfechef Andreas Knapp: „Ein ambitioniertes Programm ohne Budget ist wie ein Rettungsboot ohne Ruder. Es sieht nach Hilfe aus, kommt aber nicht voran.“

Wenn Österreich seine globale Verantwortung ernst nimmt, müsse es genau jetzt investieren und nicht kürzen. Denn eines sei klar: „Weniger Mittel bedeuten weniger Hilfe. Und das trifft die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen“, so Knapp.

Klimakrise trifft arme Partnerländer

Während in Österreich Hitzerekorde aufgestellt werden, würden Millionen Menschen weltweit bereits ums Überleben kämpfen. Knapp: „Die Klimakrise trifft unsere Partnerländer mit voller Wucht. In Äthiopien, Pakistan, Mosambik oder dem Südsudan vernichten Dürren, Überschwemmungen und Wetterextreme ganze Lebensgrundlagen. Ökosysteme sterben, Böden versalzen und Ernten fallen aus.“ Die Ernährungssicherheit breche zusammen und ohne sie wachse der Druck auf die Menschen. Hinzu komme, dass die Artenvielfalt schwindet, ländliche Lebensräume veröden und sich Krankheiten schneller ausbreiten.

Knapp: „Wo das Wasser fehlt oder in Massen kommt, bricht Infrastruktur zusammen. Kinder können nicht zur Schule gehen und Familien verlieren ihr Zuhause.“ Die Klimakrise sei längst ein „Brandbeschleuniger für Hunger, Konflikte, Vertreibung und Gewalt“. Sie zerstöre Perspektiven und zwinge Menschen zur Flucht.

Das neue Dreijahresprogramm der österreichischen Regierung erkenne diese Bedrohungen zwar klar und beziehe sich zu Recht auf das Pariser Klimaabkommen und den IPCC. Ohne zusätzliche Mittel bleibe der Klimaschutz jedoch eine leere Worthülse und die Bedrohungen könnten nicht gestoppt werden, warnte der Auslandshilfechef: „Wer Katastrophen bekämpfen und im besten Fall vorbeugen will, muss heute investieren. In Klimaanpassung, in Vorsorge, in Stabilität. Dafür braucht es mehr als wohlklingende Strategien. Es braucht ein Budget, das dieser Realität standhält“, stellte Knapp klar.

(kap – pr)