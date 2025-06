D: Oberzeller Franziskanerinnen bekommen neue Leitung

Die Oberzeller Franziskanerinnen bekommen eine neue Generaloberin. Beim jüngsten Generalkapitel der Gemeinschaft wählten die Delegierten aus Deutschland, Südafrika und den USA Schwester Juliana Seelmann (42) zur Nachfolgerin von Schwester Katharina Ganz.

Das teilte die Bischöfliche Pressestelle am Freitag in Würzburg mit. Seelmanns Amtszeit als Generaloberin beträgt sechs Jahre. Die 54-jährige Ganz war insgesamt 18 Jahre an der Spitze der Gemeinschaft gestanden und stellte sich nicht mehr zur Wahl.



Seelmann ist ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Missionsärztlichen Klinik Würzburg. Im Oktober 2017 wurde sie zur Noviziatsleiterin ernannt und 2019 erstmals in den Generalrat gewählt. Weil sie einer Nigerianerin Kirchenasyl gewährte, musste sich Seelmann 2021/22 vor Gericht verantworten und wurde schließlich freigesprochen.

Vorgängerin Katharina Ganz

Seelmanns Vorgängerin, die promovierte Theologin und Sozialpädagogin Ganz aus dem unterfränkischen Willanzheim, gehörte seit 2007 der Generalleitung an. 2013 wurde sie erstmals zur Generaloberin gewählt. Ganz setzt sich für die Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche und ihre Zulassung zum Weiheamt ein. Außerdem fordert sie mehr Dezentralisierung innerhalb der Weltkirche.

Die Kongregation der Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu, so der offizielle Name der Oberzeller Franziskanerinnen, hat der Mitteilung zufolge aktuell 87 Mitglieder. 69 Schwestern leben demnach in Deutschland, fünf in den USA und 13 in Südafrika.

(kap – gs)