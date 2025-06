D: Vatikan-Papier zu KI auf Deutsch erhältlich

Das Vatikanpapier zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) von Ende Januar ist ab sofort als gedruckte Broschüre erhältlich. Man kann sie über die Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz bestellen.

Lesen Sie auch 17/06/2025 D: „Die KI kann nicht beten“ Kirche und Künstliche Intelligenz (KI): Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kann Künstliche Intelligenz Antworten auf die Frage nach Gott geben?

Das wurde ebendort an diesem Dienstag mitgeteilt. Die gemeinsame Note der vatikanischen Dikasterien für die Glaubenslehre und für Kultur und Bildung trägt den Titel „Antiqua et nova“; sie behandelt grundlegende anthropologische und ethische Fragen, die durch die rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der KI entstehen.

Ausgangspunkt des Vatikandokuments ist die christliche Perspektive, wonach die Intelligenz als eine Gabe Gottes zu verstehen ist, die der Mensch in verantwortungsvoller Weise einsetzen soll. Die Note betont, dass Technologien wie KI, die lernen und eigenständig Entscheidungen treffen können, erhebliche ethische Herausforderungen insbesondere in Bezug auf Verantwortung, Sicherheit und Wahrheit in der gesellschaftlichen Debatte mit sich bringen.

„Altes und Neues“

„Antiqua et nova“ ruft alle, die in Bildung, Pastoral und der Vermittlung des Glaubens Verantwortung tragen, dazu auf, sich intensiv mit den ethischen und anthropologischen Fragen auseinanderzusetzen, die KI aufwirft. Dabei richtet sich das Dokument auch ausdrücklich an ein breiteres Publikum, das an einer menschenwürdigen und gemeinwohlorientierten technologischen Entwicklung interessiert ist.

„Antiqua et nova – Über das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz“ (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 243) kann hier als Broschüre bestellt oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.

(dbk – sk)