D: „Fürchterliche Nachrichten“

Bei einem Brand im katholischen Marienkrankenhaus in Hamburg sind in der Nacht auf Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Erzbischof Stefan Heße äußerte sich in einem Statement am Sonntagmorgen betroffen. Er sprach von „fürchterlichen Nachrichten“, die ihn „zutiefst entsetzt und sehr traurig“ machten. „Mit meinen Gedanken und meinem Gebet bin ich bei den Toten und Verletzten. Ich denke an die Angehörigen der vielen Geschädigten.“

Der Hamburger Erzbischof dankt auch allen Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes für den „schnellen und professionellen Einsatz“. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden. Er bitte alle Gemeinden, in den Sonntagsgottesdiensten für die Toten, Verletzten, Angehörigen und die Mitarbeitenden zu beten.

(erzbistum hamburg – sk)