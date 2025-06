Haiti: Humanitäre Lage weiter katastrophal

Der am 11. Juni veröffentlichte Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) spricht eine deutliche Sprache: Die Zahl der Menschen, die wegen zunehmender Gewalt in Haiti aus ihren Häusern vertrieben wurden, ist die höchste in der Geschichte des Karibikstaates. 1,3 Millionen der 11,5 Millionen Einwohner Haitis haben inzwischen ihr Zuhause verloren.

Lesen Sie auch 30/05/2025 Krise in Haiti: Salesianer sichern regelmäßige Mahlzeiten für Kinder Während sich die humanitäre und soziale Krise in Haiti weiter verschärft, setzen sich die Salesianermissionare dafür ein, Kindern und Jugendlichen im Entwicklungsalter eine ...

„Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, dessen Leid unermesslich ist: Kinder, Mütter, ältere Menschen, von denen viele mehr als einmal ihre Häuser verlassen mussten, oft nur mit den Kleidern am Leib, die gerade trugen: Menschen, die nun unter unsicheren und unhaltbaren Bedingungen leben“. Mit diesen Worten kommentierte Amy Pope, Generaldirektorin der Internationalen Organisation für Migration, die jüngsten Entwicklungen in dem Karibikstaat, die wenig Grund zur Hoffnung geben.



Wenig Grund zu Hoffnung

Wie die IOM in ihrem Bericht feststellt, wurden allein im ersten Quartal 2025 1.600 Menschen von kriminellen Banden getötet, etwa 1.000 verletzt. Port-au-Prince bleibt das Epizentrum der Krise, aber die Bandengewalt hat sich bereits weit über die Hauptstadt hinaus verbreitet. Die jüngsten Angriffe in den nordwestlichen Departements Centre und Artibonite haben Hunderttausende Einwohner zur Flucht gezwungen; die meisten von ihnen leben nun in provisorischen Unterkünften und müssen unter extrem prekären Bedingungen leben. In Artibonite, dem größten der zehn Departements des Landes, haben die Gewalttaten allein in der Gemeinde Petite Rivière mit rund 200.000 Einwohnern über 92.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Noch alarmierender ist die Lage im Departement Centre. Wegen der Ausschreitungen in Städten wie Mirebalais und Saut-d'Eau hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht innerhalb von nur zwei Monaten von etwa 68.000 auf über 147.000 mehr als verdoppelt. Viele Menschen haben nun keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung, Trinkwasser und Schulen, wodurch sich die Lage bereits gefährdeter Familien weiter verschlechtert, betont die IOM. Und mit der steigenden Zahl der Menschen, die das Land verlassen müssen, nimmt auch die Zahl der improvisierten Flüchtlingslager zu. Seit Dezember ist die Zahl dieser behelfsmäßigen Lager von 142 auf 246 gestiegen.



Hilfe im größten Leid

Doch selbst in diesem Klima des Leidens, des Schmerzes und der Verlassenheit mangelt es nicht an Initiativen zugunsten der Bevölkerung. Eine davon ist „Muoviamoci per Haiti” (Tun wir etwas für Haiti), ein Benefiz-Lauf im Flussgebiet Gesso-Stura, der von Pater Massimo Miraglio organisiert wird: einem Kamillianer-Missionar aus dem italienischen Cuneo, der seit fast zwanzig Jahren in Haiti lebt. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt einem Projekt zugute, das dem Ausbau und der Instandhaltung sicherer Wege und Straßen zugutekommt, damit sich die Menschen in diesem ärmsten Land Mittelamerikas sicherer und schneller fortbewegen können und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region gefördert wird.



Pater Massimo fördert auch Schulprogramme und Projekte wie Alphabetisierungskurse für Erwachsene, ein Gästehaus, die Wiedereinführung des Kaffeeanbaus, Bohnenplantagen, Wasserversorgung - sowie zahlreiche Momente der Geselligkeit und des Gemeinschaftslebens.

Haiti: Fast die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfen angewiesen



Wie aus dem Bericht der IOM hervorgeht, ist in Haiti fast die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfen angewiesen, vor allem in Form von Nahrungsmitteln, Unterkunft, Hygiene und Gesundheitsversorgung, sowie Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Trinkwasser und Strom. Was die Sicherheit betrifft, so hat man die lokalen Polizeikräfte durch mehrere hundert Soldaten einer internationalen Unterstützungsmission verstärkt, die von der kenianischen Militärpolizei geleitet wird und sich aus Truppen aus mittelamerikanischen und karibischen Ländern zusammensetzt.

„Ohne sofortige Finanzmittel und Hilfen werden Millionen von Menschen auch weiter gefährdet sein“, warnt IOM-Generaldirektorin Amy Pope. „Wir müssen jetzt handeln. Die Stärke der haitianischen Bevölkerung ist inspirierend, aber ihre Widerstandsfähigkeit darf nicht ihr einziger Zufluchtsort sein. Diese Krise darf nicht zur neuen Normalität werden.“

(fides/vaticannews - skr)