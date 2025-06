EU: Kinderrechte werden an Außengrenzen missachtet

Flüchtlingskinder in Lesbos (AFP or licensors)

Zurückweisungen, Inhaftierungen, Gewalt - so beschreiben geflüchtete Kinder in einem Bericht ihre Erfahrungen an den EU-Außengrenzen. Save the Children befürchtet, es könnte noch schlimmer kommen.

Kinder auf der Flucht werden laut einem Bericht an den EU-Außengrenzen misshandelt und inhaftiert. Es gibt Lücken bei Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen, wie aus einer Untersuchung der Kinderrechtsorganisation Save the Children hervorgeht, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Der Bericht analysiere den Umgang mit Kindern an den EU-Außengrenzen in Griechenland, Italien, Finnland, Spanien und Polen.

Die Expertin für Flucht und Migration der Organisation, Janneke Stein, kritisierte die Europäische Union für eine „Politik auf dem Rücken von Kindern auf der Flucht“. Mit Blick auf das Gemeinsame Europäische Asylsystem, das im Juni 2026 in Kraft treten soll, sieht sie „erhebliche menschen- und kinderrechtliche Fragen“. Es bestehe die Gefahr, dass die Verfahren den besonderen Schutzbedarfen von Minderjährigen nicht gerecht würden: „Hier wird Abschreckung vor Schutz gestellt und die Kinder müssen die Folgen tragen.“

Appell an EU und Bundesregierung

Für die Umsetzung der Asyl-Reform arbeiten die EU-Staaten aktuell an Gesetzen, darunter etwa mehr Möglichkeiten, Menschen an den Außengrenzen zu inhaftieren. Stein sieht die Gefahr, dass durch beschleunigte Verfahren nach der Reform kindspezifische Fluchtgründe wie weibliche Genitalverstümmelung oder die Zwangsrekrutierung zu Kindersoldaten schwerer erkannt würden. Sie appelliert an EU und Bundesregierung: „Rechtsstaatlichkeit und Werte wie Solidarität und Menschlichkeit sind nicht verhandelbar.“

Dem Bericht zufolge werden schon heute Jugendliche bewusst älter geschätzt und als Erwachsene eingestuft. In Haftanstalten für Erwachsene erhielten sie keine angemessene Betreuung und rechtliche Vertretung.

(kna – pr)