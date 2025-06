Neues Gewand für ein bewährtes Buch: Die Kinderbibel

Ein Herzsatz, zwei Fragen, ein Gebet – mit dieser neuen Struktur wird die bewährte Kinderbibel von „Kirche in Not“ zur missionarischen Wegbegleiterin für Familien weltweit. Beim Jubiläum der Familien in Rom wurde sie vorgestellt und erstmals verteilt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Sie ist millionenfach verbreitet, in über 190 Sprachen übersetzt und für viele Kinder rund um den Globus das erste – und manchmal einzige – Buch ihres Lebens: die Kinderbibel von „Kirche in Not“. Jetzt erscheint sie in einem überarbeiteten, modernen Gewand. Am vergangenen Samstag wurde sie auf dem Vorplatz der römischen Lateranbasilika anlässlich des Jubiläums der Familien vorgestellt und an Familien verteilt.

„Es war uns ein Herzensanliegen, diese Bibel neu aufzulegen – nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich“, sagt Nathalie D’Aqui von der Päpstlichen Stiftung „Kirche in Not“ im Gespräch mit Radio Vatikan. Zwei Aspekte standen dabei im Mittelpunkt: ein neues, kindgerechtes Layout – und eine vertiefende didaktische Struktur, die eine persönliche Beziehung zu Jesus fördern soll.

Bilder, die Geschichten erzählen

„Gerade in armen Regionen, wo viele Kinder noch nicht lesen können, entfalten die Bilder eine besondere Kraft.“

Das ursprüngliche Layout der Kinderbibel stammt aus dem Jahr 1979. Nun wurden die Illustrationen – viele ganzseitig – so überarbeitet, dass sie stärker wirken und besonders nicht-lesende Kinder ansprechen. Denn, so D’Aqui: „Gerade in armen Regionen, wo viele Kinder noch nicht lesen können, entfalten die Bilder eine besondere Kraft.“

Diese visuelle Kraft wurde in enger Abstimmung mit Projektpartnern weltweit neu gestaltet. Eine Umfrage unter 100 Partnern ergab: Auch in den entlegensten Regionen der Welt ist ein modernes Erscheinungsbild wichtig – weil es ernst nimmt, was Kinder heute anspricht.

Herzsatz, Lebensbezug, Gebet

Neben dem Äußeren wurde auch der inhaltliche Aufbau überarbeitet: Die bekannte Auswahl von 99 Geschichten bleibt bestehen, wurde aber um eine dreifache Struktur ergänzt: Ein Herzsatz fasst den theologischen Kern jeder Geschichte kindgerecht zusammen – ideal zum Auswendiglernen. Zwei Fragen helfen, den Inhalt zu erschließen und Brücken zum eigenen Leben zu bauen. Ein kurzes Gebet lädt ein, das Gelesene im Herzen zu bewegen und ins Gespräch mit Gott zu bringen.

„Gerade Katecheten und Eltern, die selbst nicht viel theologische Bildung haben, bekommen so eine wertvolle Hilfe an die Hand“, erklärt D’Aqui.

Für Kinder ab fünf – und für Erwachsene ohne Zugang zur Bibel

Die neue Kinderbibel richtet sich an Kinder ab etwa fünf Jahren, bleibt aber bewusst niederschwellig: kurze, einfache Sätze, keine schwierigen Begriffe – und dadurch auch geeignet für Erstleser oder Lernende in fremden Sprachen. „In manchen Regionen ist die Kinderbibel das einzige Buch, das ein Kind besitzt“, erzählt D’Aqui. „Und es gibt auch Erwachsene, die sie als Einführung ins Wort Gottes nutzen.“

Ein besonders bewegendes Beispiel: Pater Orlando, heute Priester, war als Kind mit der Kinderbibel aufgewachsen – sie begleitete ihn auf seinem Berufungsweg.

Auch für Europa – ein Buch gegen die Bildschirme

Auch im reichen Europa kann die neue Kinderbibel missionarische Kraft entfalten, ist Nathalie D’Aqui überzeugt. „In einer Zeit, in der Kinder von Bildschirmen abgelenkt werden, bietet ein echtes Buch mit schönen Bildern und persönlichen Texten einen anderen Zugang zum Glauben.“

Ergänzend wird an kindgerechtem Zusatzmaterial gearbeitet, etwa ein Stickeralbum, das zur Bibel passt – so kann jedes Kind interaktiv mitlesen und miterleben.

Ein Projekt zum Heiligen Jahr

Die offizielle Vorstellung der neuen Ausgabe erfolgte im Rahmen des Familienjubiläums am vergangenen Wochenende. „Das Heilige Jahr ist für uns der ideale Moment, diese Bibel neu zu lancieren“, so D’Aqui. Zehntausend Exemplare wurden beim Lateran verteilt – kostenlos. Weitere sollen folgen.

„Wir hoffen, dass die neue Kinderbibel in vielen Familien einzieht – nicht nur im globalen Süden, sondern auch hier in Europa“, sagt D’Aqui.

Wie man die neue Kinderbibel erhalten oder unterstützen kann

Die neue Kinderbibel von KIRCHE IN NOT erscheint ab Mitte/Ende Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie kann über den Online-Shop der Stiftung bestellt werden:

👉 www.kirche-in-not.de/shop/kinderbibel-taschenbuch/

Wer das Projekt unterstützen möchte – etwa durch eine Patenschaft für Bibeln in ärmeren Ländern – findet auf der Webseite ebenfalls Möglichkeiten zur Spende. Schon kleine Beträge helfen, Kindern weltweit den Zugang zur Frohen Botschaft zu ermöglichen.

(vatican news)