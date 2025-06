D: Caritas ist für ein Gesellschaftsjahr

Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa spricht sich für die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres für alle Schulabgänger aus, das militärische, zivilgesellschaftliche und soziale Dienste gleich bewertet. Sie warnt vor der Wiederbelebung alter Hierarchien zwischen Wehr- und Ersatzdienst und sieht in einem solchen Konzept eine Möglichkeit zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) plädiert sie für eine Beratung aller Schulabgänger bezüglich der Möglichkeiten eines Gesellschaftsjahres. Dieses solle vom Engagement für die äußere, innere und soziale Sicherheit getragen werden, jeweils mit gleicher politischer und gesellschaftlicher Wertschätzung. „Der Wehrdienst, der Dienst im Bevölkerungs- und Zivilschutz und das klassische freiwillige Jahr sind die drei Säulen dessen, was es für eine Zukunft in Frieden und Freiheit braucht“, schreibt Welskop-Deffaa. Die aktuelle Bundesregierung setzt auf einen freiwilligen Dienst junger Menschen bei der Bundeswehr.

Gleichwertigkeit der Dienste und Finanzierung

Welskop-Deffaa betont, das Konzept eines neuen Wehrdienstes müsse als integraler Bestandteil eines freiwilligen Gesellschaftsjahres für alle gestaltet sein. Sie sieht in der Freiwilligkeit eine attraktive Option für den Schutz der Freiheit Deutschlands, vorausgesetzt, Familienministerin Karin Prien (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sicherten eine ausreichende Finanzierung aller Freiwilligendienste. Ein staatliches Freiwilligengeld sei notwendig, damit der Sold für Wehrdienstleistende nicht höher ausfalle als für Freiwilligendienstleistende etwa in Altenheimen.

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Die Caritas-Präsidentin hebt hervor, dass ein Rechtsanspruch auf Förderung jeder Freiwilligenvereinbarung eingeführt werden sollte. Sie argumentiert, dass viele Fähigkeiten benötigt würden und es von Vorteil sei, wenn möglichst viele junge Menschen in einem Gesellschaftsjahr die Gelegenheit erhielten, ihre Fähigkeiten zu erproben. Weiterhin könnte ein solcher Einsatz den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. „Die aktuelle Bundesregierung hat es jetzt in der Hand, die Verantwortung der Menschen für dieses Land, für seine Sicherheit und für die gesellschaftliche Krisenfestigkeit entscheidend zu fördern.“

