Hanke über seinen Rücktritt: „Es war ein langer Weg des Ringens“

Nach fast zwei Jahrzehnten im Amt hat der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, am Pfingstsonntag seinen Rücktritt erklärt. Der Rücktritt sei das Ergebnis eines längeren inneren Prozesses gewesen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Ich darf in den Ruhestand eintreten mit nahezu 71 Jahren“, erklärte Hanke in einer Botschaft an die Gläubigen. „Es war ein langer Weg des Ringens, des Überlegens, des Betens, auch mancher Gespräche, bis es zu dieser Entscheidung kam“, so Hanke. Seit über drei Jahrzehnten habe er eine herausgehobene Verantwortung getragen – zunächst als Abt des Benediktinerklosters Plankstetten, später fast 19 Jahre lang als Bischof von Eichstätt.

Rückkehr zu den Grundlagen

Mit dem Übergang in den Ruhestand verbindet Hanke den Wunsch nach einer Rückkehr zu den Grundlagen des priesterlichen Dienstes. „Ich sehne mich danach, jetzt in die Seelsorge zu gehen, den Menschen nahe zu sein, sie auf dem Weg des Glaubens zu begleiten. Einfach priesterliche Dienste zu tun“, sagte er. Diese Aufgaben möchte er künftig außerhalb des Bistums Eichstätt „in einem Pastoralraum in der zweiten Reihe“ übernehmen.

In seiner Videobotschaft dankte der scheidende Bischof den Gläubigen für die gemeinsame Zeit. „Ich durfte viele schöne Erfahrungen mit Ihnen und bei Ihnen machen, wofür ich dankbar bin“, betonte er. Für die Zukunft der Diözese wünschte er „Gottes reichen Segen“ und rief zur aktiven Mitgestaltung des kirchlichen Lebens auf.

„Ich werde Ihnen im Gebet verbunden bleiben und beten Sie auch für mich“, schloss Hanke seine Abschiedsbotschaft. Seine priesterliche Arbeit will er fortsetzen – nun nicht mehr als Bischof, sondern als Seelsorger unter anderen Bedingungen.

