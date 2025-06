Der neue YOUCAT: Liebe lernen ist wie Tanzen lernen

Gläubige in Brasilien mit Youcat-Ausgaben in den Händen

Liebe ist wie ein Tanz – das ist das Bild, mit dem der verstorbene Papst Franziskus junge Menschen für das Thema Beziehung und Glaube begeistern wollte. Der neue Jugendkatechismus YOUCAT greift das auf: Diesmal geht es um die Liebe. „YOUCAT – Liebe für immer“ ist der Titel, der Band erscheint Ende Juni.

Lesen Sie auch 08/06/2025 D: Bätzing thematisiert Atem als Symbol für Leben und Gottesbeziehung Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hat am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2025, in seiner Predigt in Limburg den Atem als grundlegendes Element des ...

von Birgit Pottler - Vatikanstadt

Ein großes weißes Y auf buntem Hintergrund ist das Erkennungszeichen. Auf den zweiten Blick sind es viele kleine religiöse Symbole, die den einen Buchstaben bilden. Das Y steht für YOUCAT und ist das Logo für Bücher und Apps, die den katholischen Glauben auf einfache und attraktive Art nahebringen möchten. So die Idee der Verantwortlichen dahinter. Die Inhalte werden offiziell von der Glaubenskongregation in Rom geprüft und bestätigt. Derzeit dreht sich alles um die Liebe.

Ein rotes Buch über die Liebe

Ein Bestseller ist das weiße Y auf gelbem Grund: Der YOUCAT für Jugendliche und junge Erwachsene, übersetzt in 70 Sprachen. 10 Bücher und Zusatzmaterialen gibt es schon – das nächste Buch ist rot: „YOUCAT – Liebe für immer“, ist der Titel.

Ein Herzensprojekt des Papstes

„Papst Franziskus wollte dieses Buch“: Rafael D‘Aqui, Geschäftsführer der YOUCAT-Foundation ist im Gespräch mit Vatican News sichtlich und hörbar stolz. Papst Franziskus hat schon 2016 ein Schreiben über Liebe in der Familie verfasst, „Amoris Laetitia“, von der „Freude der Liebe“ – aber an Priester und Eheleute gerichtet.

„Liebe will gelernt sein“

„Es ist ein großer Wunsch von Papst Franziskus, Amoris Laetitia für Jugendliche zu übersetzen“, erklärt D’Aqui. Die Vorbereitung auf die Priesterweihe sei lange, habe Papst Franziskus gesagt. Und: „Zwei Personen, die heiraten, brauchen natürlich eine gute Vorbereitung. Das braucht Zeit, nicht nur ein Wochenende oder einen eintägigen Kurs.“

Der Katechismus in Rot beginnt mit dem Thema Freundschaft, spricht über Identität und geht den Weg einer Beziehung mit; bis zur Ehe und - wie Rafael d’Aqui betont - blendet dabei auch Schwierigkeiten nicht aus. Die Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren bis hin zu jungen Paaren.

Fragen aus dem Leben

Wie in jedem Katechismus sind auch in diesem YOUCAT für die Liebe die Glaubensinhalte im Frage-Antwort-Stil zusammengefasst. Wer fragt? Wer antwortet? Jugendliche, Theologen und auch die Bischofskonferenzen sind beteiligt. „Das Projekt ist nicht an einem Tisch entstanden, nicht von Theologen, die nachdenken, wie sie den Glauben den Jugendlichen erklären, sondern 30 Jugendliche aus der ganzen Welt und an verschiedenen Orten der Welt haben sich zusammen an einen Prozess gemacht und überlegt, welche Fragen haben wir an den Glauben und an die Glaubenslehre.“ Aus über 1.000 Fragen der Jugendlichen an die Kirche und den Glauben ist der Katechismus letztlich entstanden.

„Liebe ist wie ein Tanz“

Das Vorwort kommt noch von Papst Franziskus – die New York Times hat daraus bereits zitiert. Der argentinische Papst beginnt nicht mit einer Frage, sondern mit einem Bild und einer seiner Leidenschaften: dem Tango-Tanz. Ein Geschenk, meint Rafael D’Aqui. „Dieser Text spricht über Tango und dass die Liebe so ist wie ein Tanz, wie Tango…den muss man lernen, man muss sich ein bisschen Zeit geben, es zu lernen. Und genau so ist es in der Liebe. Auf dem Liebesweg braucht man Zeit. Man muss sich kennen, den anderen kennen. Wir wollen mit dem Buch den Leuten helfen und sie unterstützen: Wie tanzt man diese Liebe, diesen Tango?“

Erst Deutsch, weitere Sprachen folgen

Koordiniert und vorbereitet wird die Arbeit an den Jugendkatechismen von der YOUCAT Foundation, einer Tochter der päpstlichen Stiftung KIRCHE IN NOT mit Sitz im deutschen Königsstein. Der „YOUCAT – Liebe für immer“ erscheint ab Ende Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er kann über den Online-Shop der Stiftung bestellt werden. Weitere Sprachausgaben sind bereits in Arbeit, im Sommer folgt Englisch, danach Spanisch und Italienisch.

„Glaube gehört zum Leben“

Für spätere Ausgaben hoffen die Initiatoren auf ein Vorwort von Papst Leo. Der YOUCAT sei nicht nur etwas für sehr gläubige Menschen, betont Rafael D’Aqui. Er ist selbst verheiratet und Vater, und aus eigener Erfahrung weiß er, dass die Bücher des YOUCAT und ihre Gestaltung immer wieder zu Gesprächen in der Familie anregen.

„Wir sind da, um zu zeigen, dass Glauben zum Leben gehört. Der YOUCAT ist als Katechismus nicht fern vom Leben. Auch eine Person, die nichts mit dem Glauben zu tun hat, kann sich durch das Frage-Antwort-Format und die Illustrationen darin wieder finden. Es kann locker sein, es kann humorvoll sein…“

Magazin-Stil

Die Gestaltung sei zwar nicht die Botschaft, sagt D’Aqui, aber ein wichtiges Mittel zur Verkündigung. Die Bücher und Apps sollen für eine breite Altersspanne attraktiv sein, für Menschen, die in der Bilderwelt der sozialen Medien zu Hause sind. Deren Erwartungen will das YOUCAT-Team erfüllen: „Lettering, große Bilder… alles nutzen wir. Magazine Style, würde ich sagen. Das ist der Stil, den der YOUCAT über die Liebe für uns hat.“

(vatican news)