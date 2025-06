D: Bartholomaios I. mit zwei Preisen zur Ökumene ausgezeichnet

In München wurde Patriarch Bartholomaios I., Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christenheit, mit zwei Preisen geehrt, die sein ökumenisches Engagement ehren. Beide werden zum ersten Mal verliehen.

Das weltweite Oberhaupt der orthodoxen Kirchen, der ökumenische Patriarch Bartholomaios I., hat am Freitag in München zwei Preise für seine Verdienste um die Annäherung der Kirchen entgegengenommen, den Ökumenischen Preis der Katholischen Akademie in Bayern und den Abt-Emmanuel-Heufelder-Preis der Benediktinerabtei Niederaltaich. Beide Preise wurden erstmals zusammen vergeben.

An der Feier nahmen prominente Vertreter aus Politik, Kirchen, Gesellschaft und Wissenschaft teil, darunter Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Landesbischof Christian Kopp. In der Preisbegründung heißt es, Bartholomaios I. zähle in der Orthodoxie zu den engagiertesten Verfechtern einer echten ökumenischen Zusammenarbeit.

„Antiwestliche oder antiökumenische Ressentiments“ seien ihm fremd. „Eine solche Präsenz der Orthodoxie in der weltweiten Ökumene bereichert auch die innerwestliche Ökumene und befruchtet die Annäherung zwischen der lateinischen und den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen.“

(kap - lv)