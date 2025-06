Abschiedsbesuch im Vatikan: Kotsch beendet diplomatische Mission

Der bisherige deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl, Bernhard Kotsch, hat am Samstag Papst Leo XIV. seinen Abschiedsbesuch abgestattet. Dies teilte der Vatikan im Anschluss an die Audienz mit.

Lesen Sie auch 04/03/2025 Vatikan-Botschafter beten für Franziskus in S. Maria dell’Anima In der deutschsprachigen Kirche Santa Maria dell’Anima in Rom wurde am Montagabend eine Heilige Messe für die Genesung von Papst Franziskus gefeiert. Dazu kamen auch Diplomaten und ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Kotsch, der seit Juli 2021 die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zum Vatikan verantwortete, wechselt zurück nach Berlin, wo er künftig als Staatssekretär im Auswärtigen Amt tätig sein wird.

Sein Nachfolger in Rom wird Bruno Kahl, der zuvor als Präsident des Bundesnachrichtendienstes tätig war.

Seit Sommer 2021 auch beim Malteserorden

Kotsch (55) hatte seit Sommer 2021 neben seiner Funktion als Botschafter beim Heiligen Stuhl auch das Amt des Botschafters beim Souveränen Malteserorden inne. Zuvor leitete er im Bundeskanzleramt die Abteilung zur Koordinierung der Nachrichtendienste des Bundes und war dort unter anderem für den Bundesnachrichtendienst zuständig.

Zwischen 2009 und 2018 war Kotsch stellvertretender Leiter des Büros der Bundeskanzlerin. Er wurde 1969 in Regensburg geboren, ist promovierter Politikwissenschaftler, verheiratet und Vater von vier Kindern.

Mit dem Wechsel an die Spitze des Auswärtigen Amts in Berlin kehrt Kotsch nun in einen Bereich zurück, in dem er bereits über lange Jahre hinweg zentrale Aufgaben übernommen hatte.

(vatican news)