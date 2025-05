D: Renovabis-Pfingstaktion eröffnet

Zugunsten von Menschen im Osten Europas hat das katholische Hilfswerk Renovabis an diesem Sonntag in Berlin seine deutschlandweite „Pfingstaktion“ gestartet.

Mit dieser Spendenaktion soll Bewusstsein geschaffen werden für die Nöte der Menschen im Osten Europas. In der Hedwigs-Kathedrale buchstabierte der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, das Motto der Aktion „Voll der Würde“. Vor Gästen aus Litauen, Polen, Rumänien, der Ukraine und der Slowakei und in Anwesenheit des päpstlichen Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović, stellte Koch fest: „Du, Mensch, bist voll der Würde; du, Mensch, bist ein Würdenträger! Du bist ein Hochwürden!“

Damit erinnerte er daran, dass das Osteuropa-Hilfswerk Renovabis mit seiner Projektzusammenarbeit mit Partnerorganisationen vor Ort in 29 Ländern im Osten, Südosten und in der Mitte Europas „dazu beiträgt, dass dort jeder Mensch würdevoll leben kann“. Würdevolles Leben sei dabei „immer auch eine Herausforderung für uns im Westen Europas, in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche würdevoll mit- und füreinander zu leben“, so Koch.

Voll der Würde

Erzbischof Koch, der auch Vorsitzender des Aktionsrates von Renovabis ist, betonte, dass „wir es nicht hinnehmen dürfen, wenn Menschen in ihrer Würde verletzt werden. Wir müssen solidarisch für sie eintreten, ihre Würde schützen und sie stärken“. Schließlich besitze doch jeder einzelne Mensch seine persönliche, unverlierbare Würde und sei nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, so Koch. Zu einem Leben in Würde - „voll der Würde“ - gehöre einiges mehr als die schiere Existenz, sein Überleben, zu sichern: Es gehe vor allem darum, einander zu respektieren und dem Anderen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Mit den eindrucksvollen Lebenszeugnissen der Gäste aus dem Osten Europas hat am 25. Mai und an den Tagen davor in Berlin die bundesweite Kampagne von Renovabis begonnen. Von hier aus wird diese Pfingstaktion mit Diskussionspodien, mit Kultur- und Begegnungsprogrammen und mit Gottesdiensten in vielen Pfarrgemeinden, in Schulen und bei Verbänden in ganz Deutschland fortgeführt. Am Pfingstsonntag, 8. Juni, wird in allen katholischen Kirchen für Renovabis-Projekte zugunsten der Menschen in Mittel-, Südost- und Osteuropa gesammelt. Mit ihrer Pfingstspende fördern Unterstützerinnen und Unterstützer konkrete Hilfsprojekte der Partner von Renovabis und stärken die Solidarität zwischen Ost und West.

(vatican news – sk)