Pfarrer Klaus Klein-Schmeink

Unser Sonntag im Mai mit Pfarrer Klaus Klein-Schmeink

Im Mai begleitet uns bei Unser Sonntag Klaus Klein-Schmeink. Der gebürtige Bocholter wurde 1998 in Münster zum Priester geweiht. Nach der Kaplanszeit in Epe nahe Gronau studierte er Kommunikationswissenschaft in Rom.

Im Mai begleitet uns bei Unser Sonntag Klaus Klein-Schmeink. Der gebürtige Bocholter wurde 1998 in Münster zum Priester geweiht. Nach der Kaplanszeit in Epe nahe Gronau studierte er Kommunikationswissenschaft in Rom. Zurzeit wirkt er als Pfarrer in St. Antonius in Kevelaer, dem Marienwallfahrtsort am Niederrhein. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag. (Radio Vatikan - Claudia Kaminski) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.