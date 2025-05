Sisters Project: Traumabehandlung für Flüchtlinge in Uganda

Weil südsudanesische Flüchtlinge im Norden Ugandas mit Traumata und mangelnder Hilfe zu kämpfen haben, bietet eine katholische Schwester aus einer Missionskongregation eine seltene, ganzheitliche Betreuung an – eine Kombination aus psychologischer Unterstützung, Bildung und Glauben.

Von Sr. Helen Kasaka, LSMI

Schwester Linah Siabana, Spezialistin für psychische Gesundheit bei den Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von Afrika, betreut südsudanesische Vertriebene in der Diözese Arua in Uganda. Im Rahmen der Mission ihrer Kongregation, »eine heilende und tröstende Gegenwart« zu sein, bringt sie einigen der am meisten vernachlässigten Flüchtlinge der Welt Zuwendung, Bildung und Hoffnung. In den letzten fünf Jahren hat Sr. Linah in Siedlungen in der Nähe der südsudanesischen Grenze gearbeitet und dabei geholfen, das durch den Konflikt entwurzelte Leben wieder aufzubauen.

Überfordernde Unterstützung

Uganda, das fast 1,7 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, wird für seine Politik der offenen Tür gelobt. Doch chronische Unterfinanzierung, Überlastung und Änderungen der Regeln der Hilfsorganisationen haben das System überlastet. „Die Siedlungen hier sind voll mit Frauen, Kindern und älteren Menschen, die alles verloren haben“, sagt Sr. Linah. Allein der Distrikt Adjumani beherbergt über 54.000 Flüchtlinge. „Die Familien fallen durch die Maschen“, warnt sie.

Zuerst zuhören

Sr. Linah kam 2019 in die Region. Im Jahr 2022 leitete sie eine einjährige Bedarfsanalyse in den Siedlungen Maaji und Agojo. Sie arbeitete mit örtlichen Führungspersönlichkeiten zusammen und lernte lokale Sprachen, um die Probleme der Bewohner zu verstehen.

Dabei stellte sie fest, dass die Menschen weithin traumatisiert sind, dass das Bildungssystem gestört ist und dass das Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Aufnahmegemeinschaften fragil ist. Als Reaktion darauf sicherte sie Stipendien, initiierte Berufsausbildungen und organisierte Therapiesitzungen. „Spirituelle Begleitung stärkt die Resilienz“, sagt sie. „Sie hilft Flüchtlingen, Verluste zu verarbeiten, einen Sinn zu finden und wieder Hoffnung zu schöpfen.“

Sonntags leitete sie Wortgottesdienste unter einem Mangobaum für diejenigen, die keine Kirche aufsuchen konnten. Als die Lebensmittelrationen gekürzt wurden, verteilte ihr Team Notrationen an Haushalte mit Kindern und älteren Menschen mit Behinderungen.

Sr. Linah Siabana (2. v. r.) besucht ältere Menschen und Kranken, um lebensnotwendige Integratoren bereitzustellen

Heilung des Unsichtbaren

In einem halbdunklen Zelt kniet Sr. Linah neben einer Frau, die seit Wochen nicht mehr geschlafen hat. „Die Albträume hören nicht auf“, flüstert die Geflüchtete. „Es ist nicht nur der Krieg, vor dem sie fliehen“, sagt Schwester Linah. „Es ist der tägliche Stress des Überlebens hier.“

Als Leiterin des Teams für psychische Gesundheit kümmert sie sich um emotionale Wunden, die durch Verlassenheit, Hunger und Isolation entstanden sind. Durch eine kürzliche Änderung der UNHCR-Politik wurden einige Flüchtlinge von den Lebensmittellisten ausgeschlossen, was die Lage noch verschlimmerte. „Wenn wir grundlegende Dinge wie Lebensmittel bereitstellen, sinken die Selbstmordraten. So einfach ist das“, sagt sie.

In Zusammenarbeit mit dem Refugee Welfare Council macht Sr. Linah gefährdete Familien durch Hausbesuche ausfindig. „Sie sind dankbar, wenn sie gesehen werden“, sagt sie. „Eine ältere Frau sagte mir: ,Sie erinnern mich daran, dass ich immer noch ein Mensch bin‘.“

Frieden schaffen und Mentoring in der Krise

Die Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen und mit den Aufnahmegemeinschaften halten an. „Wir sind nicht nur Entwicklungshelfer, sondern auch Vermittler“, erklärt Schwester Linah. Ihr Team fördert den Frieden durch Dialog, auch wenn die Bedürfnisse größer sind als die verfügbaren Ressourcen und Partnerschaften.

Außerhalb der Lager betreut Sr. Linah junge Ordensschwestern im Vikariat Adjumani und bietet Workshops über psychische Gesundheit und spirituelle Bildung an. „Junge Ordensschwestern sehnen sich nach Beratung, aber es gibt kaum ausgebildete Therapeuten“, sagt sie. Reiseschwierigkeiten und eine begrenzte Infrastruktur erschweren die Arbeit, aber sie bleibt engagiert. „Jede Begegnung ist heiliger Boden, eine Chance, die Liebe Christi zu widerzuspiegeln.“

Eine erneuerte Berufung

Für Sr. Linah ist die Mission eine persönliche Angelegenheit. „Wir gehen mit den Flüchtlingen und sehen Jesus in ihrem Leid“, sagt sie. „Die Herausforderungen, der Hunger und die Tränen wecken unsere Bestimmung: zu heilen, zu trösten und die Hoffnung neu zu entfachen.“

Während die Aufmerksamkeit der Welt abnimmt, bleibt ihre Botschaft dringend: „Das sind keine Zahlen. Es sind Mütter, Kinder, ältere Menschen, Menschen, die es wert sind, in Würde zu leben. Wir können nicht wegschauen.“

Sr. Linah mit einer Gruppe der "Heiligen Kindheit" nach einem Kommunions-Dienst