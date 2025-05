Schweiz: Historiker sieht in Papst Leo XIV. ein Friedensvermittler

„Papst Leo XIV. könnte sich als geeigneter Friedensvermittler erweisen“, schreibt der Historiker und Papst-Experte Volker Reinhardt im „Spiegel“. Zwar sei das Papsttum historisch nicht immer von Frieden und Menschenrechten geprägt gewesen, doch die Entwicklung der letzten sieben Jahrzehnte stimme hoffnungsvoll.

Lesen Sie auch 08/04/2024 Buchtipp: Der nach den Sternen griff Aus kirchenhistorischer Sicht war es keine Glanzleistung: Giordano Bruno gilt zusammen mit Galileo Galilei als Sinnbild für einen gescheiterten Umgang des Lehramtes mit der ...

Reinhardt, der bis 2023 an der Universität Fribourg lehrte und 2017 eine Geschichte der Päpste veröffentlichte, verweist auf die veränderte Rolle des Papstes im 20. und 21. Jahrhundert. „Der Papst steht über den kleinlichen Erwägungen des Eigeninteresses, ist allein seinem himmlischen Auftraggeber rechenschaftspflichtig und deshalb ‚zur Erkenntnis und Durchsetzung der Gerechtigkeit wie keine andere Instanz auf Erden befähigt‘“, so Reinhardt. Diese moralische und überparteiliche Position könnte für die internationale Diplomatie eine entscheidende Rolle spielen.

Leo XIV. als Vermittler zwischen ideologischen Gegensätzen

Besonders in der Person des neuen Papstes sieht Reinhardt großes Potenzial. „Bevor er Leo XIV. wurde, war Robert Francis Prevost vieles: Augustinermönch, Missionar und Bischof in Peru und zuletzt eine Art Minister unter der Regierung von Papst Franziskus.“ Durch diese vielfältigen Erfahrungen habe Leo XIV. eine besondere Fähigkeit, Brücken zu bauen und Kompromisse zu ermöglichen. Weiter fügte Reinhardt an: „Ein Papst, der ‚keiner Partei angehört, stattdessen vielen vieles zu bieten hat und wenigen, wenn überhaupt, wehtut‘, könnte für viele unterschiedliche ideologische Richtungen interessant sein.“

Erste diplomatische Schritte in der Ukraine-Krise

Schon kurz nach seiner Wahl bot sich Leo XIV. als Friedensvermittler für die Ukraine an. Am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus Ende April ermöglichte der Vatikan ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Petersdom. Wenige Tage später empfing Leo XIV. Selenskyj in einer Privataudienz, ein Zeichen dafür, dass der neue Pontifex bereit ist, sich aktiv in diplomatische Prozesse einzubringen.

Ein Pontifikat der Vermittlung?

Die Einschätzungen von Volker Reinhardt zeigen, dass Leo XIV. als neutraler Vermittler im internationalen Geschehen wahrgenommen wird. Seine diplomatische Erfahrung und überparteiliche Haltung könnten ihn zu einem Schlüsselfaktor in zukünftigen Friedensverhandlungen machen.

(kna/spiegel - mg)