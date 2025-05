Schweiz: Bischofswahl in St. Gallen findet am 20. Mai statt

Nach Absprache mit dem katholischen Konfessionsteil hat das Domkapitel den neuen Wahltermin festgelegt: Am Dienstag, dem 20. Mai 2025, wird der Nachfolger von Bischof Markus Büchel gewählt. Bis zur Ernennung durch den Papst bleibt der Name des künftigen Bischofs geheim.

Der Termin war nach der Wahl von Robert Francis Prevost zum neuen Papst Leo XIV. festgelegt worden. Damit ist der Weg frei für die Bischofswahl in der Ostschweiz.

Der Ablauf am Wahltag bleibt unverändert gegenüber dem ursprünglich kommunizierten Prozedere vom 10. April.

Ablauf

Um 9.00 Uhr beginnt in der Kathedrale St. Gallen eine feierliche Messfeier mit der Bitte um den Heiligen Geist. Anschließend versammelt sich um 10.15 Uhr das Parlament des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen zu einer außerordentlichen Sitzung.

Am Nachmittag ziehen die 13 Kanoniker um 14.30 Uhr gemeinsam mit den Gläubigen zum Gebet in die Kathedrale ein. Im Anschluss an diese Andacht begibt sich das Domkapitel in die Sakristei, wo es unter Ausschluss der Öffentlichkeit den neuen Bischof von St. Gallen wählt.

Neuer Papst muss bestätigen

Der Name des gewählten Bischofs bleibt vorerst geheim – erst wenn der Papst die Ernennung bestätigt, wird die Öffentlichkeit informiert. Mit einer Bestätigung rechnet das Domkapitel innerhalb von zwei Tagen.

Bis zur päpstlichen Ernennung bleibt Bischof Markus Büchel weiter im Amt. Er hatte seine Demission aus Altersgründen eingereicht. Der Wechsel an der Spitze des Bistums fällt in eine Zeit kirchlicher Neuorientierung – lokal wie weltweit.

