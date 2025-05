„Er sieht nett aus und ist schlau“: Stimmen vom Petersplatz zu Leo XIV.

200.000 Menschen aus aller Welt haben bei der Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. mitgefeiert, darunter auch zahlreiche Pilger aus dem deutschsprachigen Raum. Wir sprachen mit einigen von ihnen.

Unter den Pilgern, die wir nach ihren Eindrücken gefragt haben, war auch ein junger Ministrant. Er sagte uns: „Es war sehr aufregend, weil wir haben den neuen Papst aus der Nähe betrachten können.“ Und was war dein Eindruck? „Er sieht nett aus und ist schlau.“

An die Eltern gerichtet: Wie war für Sie der Eindruck?

Vater: „Es war ein tolles Erlebnis, ihn aus der Nähe zu sehen. Er macht einen ganz ruhigen, aber empathischen Eindruck. Sehr positiv.

Frage an die Mutter: Gibt es etwas, was Sie sich besonders wünschen für dieses neue Pontifikat?

„Ich glaube, der Papst steht für Frieden, das hat er ja schon anfangs gesagt. Das wäre gut. Es gibt einige Teile der Welt, wo es Frieden zur Zeit sehr braucht.“

„Ich hoffe sehr, dass die Kirche vor allem für junge Menschen wieder attraktiver wird“

An eine junge Frau gerichtet: Wie war es, den Papst zu sehen?

„Überwältigend. Das war mein erstes Mal, den Papst zu sehen. Jetzt auch noch den neuen Papst Leo XIV. Ich wünsche ihm alles, alles Gute. Ich wünsche der Kirche alles Gute und bin sehr gespannt, was er bewegen wird. Ich hoffe sehr, dass die Kirche vor allem für junge Menschen wieder attraktiver wird. Ich habe das bei mir selbst gemerkt. Irgendwie ist da plötzlich wieder ein Feuer entfacht. Ich habe richtig Lust auf Kirche und in die Kirche zu gehen. Das macht was mit einem.“

An einen jungen Mann: Wie ist für Sie der Moment hier?

„Für mich war es sehr beeindruckend, das zu erleben. Diese Begeisterung, die vielen Menschen und wie nahbar der Papst sich allen gezeigt hat. Ein tolles Erlebnis, da dabei sein zu dürfen.“

Was erhoffen Sie sich von diesem Aufschwung, den Sie heute hier spüren?

„Ich erhoffe mir tatsächlich, dass diese Botschaft Frieden einen starken Vertreter hat in der Welt. Und in der Zeit, wo wir so viele Krisen und Kriege gerade erleben, vielleicht jemand da ist, der diese Botschaft auch hochhält. Frieden für die Welt.”

„Ich glaube, da geben wir einfach ein Wahnsinnszeugnis in die Welt und es ist einfach schön, katholisch zu sein“

An eine junge Frau gerichtet: Das war deine erste Amtseinführung. Wie war's?

„Es war großartig. Es ist einfach schön zu sehen, wie die ganzen Menschen den Glauben feiern, den Papst feiern und einfach so eine große Begeisterung für den neuen Papst.“

Wie hast du denn insgesamt diese heilige Messe jetzt empfunden?

„Die Heilige Messe war wunderschön und es ist einfach schön, dass die katholische Kirche feiern kann und dass sie auch zeigt, wie toll der katholische Glaube ist. Ich glaube, da geben wir einfach ein Wahnsinnszeugnis in die Welt und es ist einfach schön, katholisch zu sein.“

(vatican news - bp/ck)