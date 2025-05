Österreich: Neue Bischofsweihe in Graz im Zeichen von Franziskus

Im Grazer Dom ist am Donnerstag Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht worden. In einer Grußbotschaft hob der Apostolische Nuntius in Österreich hervor, dass es zu den Aufgaben des neuen Bischofs gehöre, das geistige Erbe von Papst Franziskus weiterzutragen.

Mit bewegenden Worten hat der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro López Quintana, dem neuen Grazer Weihbischof Johannes Freitag zur Bischofsweihe gratuliert. In einer Grußbotschaft, die nach dem feierlichen Te Deum im Grazer Dom von Erzbischof Franz Lackner verlesen wurde, rief der Nuntius dazu auf, das Vermächtnis des verstorbenen Papstes Franziskus „zu bewahren und zu entfalten“.

„Sie zählen zu den letzten von diesem Papst ernannten Bischöfen, denen es gewiss in besonderem Maße aufgetragen ist, sein Erbe zu bewahren und zu entfalten“, lautete eine zentrale Passage der Botschaft. Der Hinweis auf die besondere Verbindung zu Franziskus wurde von den Gläubigen mit Applaus aufgenommen.

Geistige Linie von Papst Franziskus

Mit seinem Wahlspruch „Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“ (Neh 8,10) habe sich Freitag bewusst in die geistige Linie von Franziskus gestellt, so der Nuntius. Der neue Weihbischof betone damit eine zentrale Haltung des verstorbenen Papstes, der „die Freude im Glauben“ stets in den Mittelpunkt seines Wirkens gestellt habe. „Und so ist der heutige Tag – bei allem Schmerz über den Heimgang unseres geliebten Papstes Franziskus und ganz in seinem Sinn – auch ein Tag der Freude: für Sie persönlich, für Ihre Familie, für diese Diözese Graz-Seckau und für die ganze Kirche in Österreich“, hieß es weiter.

In einer Zeit, die von „Unsicherheit, Krisen und Kriegen“ geprägt sei, brauche die Kirche Führungspersönlichkeiten mit einem „hörenden Herzen“, mit „dem Geruch der Schafe“, aber auch mit Mut zur Wahrheit und einer Hoffnung, die ansteckt. Diese Merkmale verkörpere Freitag, so López Quintana: „Ich bin gewiss: Ihr priesterlicher Weg, Ihre geistliche Tiefe, Ihre Nähe zu den Menschen und Ihr Vertrauen auf Christus werden Sie in Ihrem neuen Dienst tragen.“

