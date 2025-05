Österreich: „Gottesdienst für das Leben“ feiert Geschenke Gottes

Jeder Mensch hat etwas, das ihn einzigartig macht: Im Salzburger Dom feiert Bischofsvikar Gerhard Viehhauser den „Gottesdienst für das Leben“. Anlass ist die „Woche für das Leben“, die seit den 1990er-Jahren Kinder, Schwangere, Senioren und andere Gruppen in den Mittelpunkt stellt.

Rund 850 Mitfeiernde haben am Sonntagnachmittag am „Gottesdienst für das Leben“ im Salzburger Dom mit Bischofsvikar Gerhard Viehhauser teilgenommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kathpress am Sonntag. Der Gottesdienst stand unter dem Titel „Das steckt alles in mir!“ - Jeder Mensch habe etwas, das ihn einzigartig mache. Die Initiative von „Forum Neues Leben“ und der „Katholischen Jungschar der Erzdiözese Salzburg“ findet seit 19 Jahren anlässlich der „Woche für das Leben“ statt.

Freude, Liebe und Hoffnung

In seinen Worten zum Evangelium ging Bischofsvikar Viehhauser näher auf die Geschenke Gottes ein – die Fähigkeiten und Talente: „Freude, Liebe und Hoffnung sind drei der wichtigsten Fähigkeiten.“ Im Austausch mit den Kindern nannte er den Mut, das Gute zu tun, das Leben sowie Lebenslust und Dankbarkeit. Fröhlichkeit und Freundschaft seien zudem wesentliche Aspekte. „Gott tragen wir im Herzen“, antwortete der Bischofsvikar auf einen Hinweis der Kinder. „Wir sehen den Ausdruck von Freude, aber nicht die Freude im Herzen eines Menschen.“ Insofern seien diese Geschenke Gottes auch unsichtbar und trotzdem da.

Das Leben feiern und dankbar sein

Die „Woche für das Leben“ ist Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen gewidmet, wie Familien, besonders mit kleinen Kindern, Schwangeren, aber auch Menschen mit Behinderungen oder Senioren. Ziel der Initiative ist, das Leben zu feiern und dankbar zu sein.

Die „Woche für das Leben“ findet rund um den 1. Juni statt, dem Tag des Lebens. Beteiligt sind die österreichischen Diözesen, Pfarren, Institutionen, Schulen, geistlichen Bewegungen und einzelne Initiativen, auf individuelle Weise. „Jedes Menschenleben ist bedingungslos in sich heilig und Geschenk Gottes“, betonte Erzbischof Franz Lackner im Blick auf die heurige Aktionswoche.

(kathpress – lv)