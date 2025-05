D: Klöckner: „Kirche muss mehr sein“

Die Stimme von Papst Leo XIV. wird nach Einschätzung der deutschen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in den weltweiten gesellschaftlichen und politischen Debatten Gehör finden.

„Das muss der Anspruch der Kirche sein“, sagte die Politikerin am Sonntag in Rom. Die Nummer zwei im Staat hatte zuvor an der Amtseinführung von Leo XIV. teilgenommen.

„Kirche sucht nach Warhheit“

Die große Teilnahme von Politikern und Delegationen aus aller Welt zeigten, dass die Rolle der Kirche für universelle Werte und den gemeinsamen Einsatz für Frieden in der Welt von großer Bedeutung sei. „Wer heute hier zusammengekommen ist, der wird von mehr bewegt als von einem Parteiprogramm, und die Kirche weißt über das hinaus, es geht um Sinnfragen. Das erleben wir in der Politik, wir suchen nach Mehrheiten. Kirche oder Religion sucht nach Wahrheit. Als Politiker müssen wir wissen, wir geben nur die vorletzten Antworten.“

Kirche ist mehr als eine NGO

Zu Ostern hatte Klöckner mit einem Interview für Aufsehen gesorgt: Sie hatte die Kirchen in Deutschland dazu aufgerufen, die Seelsorge der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, statt sich übertrieben politisch zu engagieren.

Nach dem Gottesdienst zur Einführung von Papst Leo betonte die studierte Theologin und Katholikin jetzt die Chance der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Sie biete Orientierung „über den Tag hinaus“. „Ich habe gesagt, die Kirche hat eine solche Relevanz, die muss über das hinaus weisen, was Verkehrsregeln angeht. Kirche muss mehr sein als Parteien und Nichregierungsorganisationen.“

(vatican news - bp)