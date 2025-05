Neuer BDKJ-Bundesvorstand gewählt

Die Hauptversammlung des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hat am heutigen Samstag zwei neue Bundesvorsitzende gewählt. Damit besteht der Bundesvorstand nun aus insgesamt vier gleichberechtigten Vorsitzenden. Das gab der BDKJ in einer Pressemitteilung bekannt.

Neuer hauptamtlicher Bundesvorsitzender ist demnach Volker Andres; während Henner Gädtke zum neuen ehrenamtlichen Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Gemeinsam mit den Bundesvorsitzenden Daniela Hottenbacher und Lena Bloemacher bilden sie nun den gleichberechtigten BDKJ-Bundesvorstand.

„Ich will mich für eine Kirche stark machen, die Zukunft hat. Ich will eine Kirche, die weiblicher, demokratischer und jünger ist“, betonte der neue BDKJ-Bundesvorsitzende Volker Andres. „Ich will mich dafür einsetzen, dass wir in Kirche Strukturen hinterfragen. Besonders müssen wir endlich Missbrauch konsequent aufarbeiten, strukturelle Reformen angehen und dabei junge Stimmen mehr einbinden.“

Volker Andres ist studierter Theologe und macht aktuell berufsbegleitend einen Master of Business Administration. Verbandlich kommt er aus der KjG, der DPSG und der AGV und ist bis zu seinem Amtsantritt hauptamtlicher Diözesanvorsitzender des BDKJ im Erzbistum Köln.

Plädoyer für Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst

Henner Gädtke ist studierter Politologe und macht aktuell einen Master in Staatswissenschaften. Er stammt aus der DPSG und ist bisher Diözesanvorsitzender im BDKJ Diözesanverband Fulda.

„Ich möchte mich für den Freiwilligendienst stark machen. Er ermöglicht jungen Menschen einen Ort, in dem sie wertvolle Erfahrungen machen, die sie ihr ganzes Leben prägen“, wird Henner Gädtke in der Aussendung zitiert: „Es wird endlich Zeit, allen jungen Menschen einen Rechtsanspruch auf den Freiwilligendienst zuzusichern.“



Gregor Podschun, bisheriger BDKJ-Bundesvorsitzender, und BDKJ-Bundespräses Dr. Stefan Ottersbach scheiden aus ihren Ämtern aus und werden am Samstagabend im Rahmen der BDKJ-Hauptversammlung verabschiedet. Für die Nachfolge von Stefan Ottersbach in der geistlichen Leitung des Verbandes konnten keine Kandidaten gefunden werden, die Stelle bleibt daher vakant.

