D: Essens Bischof über Papst Leo XIV.

Bischof Franz-Josef Overbeck hat Erwartungen an den neuen Papst mit Blick auf kirchliche Reformen etwa in der Frauenfrage gedämpft.

Lesen Sie auch 09/05/2025 Kardinal Marx: Papst ist ein Brückenbauer Die Wahl von Kardinal Robert Francis Prevost zum Papst sei „ein sehr positiver Moment“ für die Kirche. Papst Leo XIV. sei ein Brückenbauer und Mann mit weitem Horizont. Das sagte ...

Er sei diesbezüglich wohl eher zurückhaltend, vermutete Essens Bischof am Freitag im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Er ist ein Mensch, der die Anliegen wahrnimmt, aber auch weiß, dass die Bewertungen in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich sind.” Overbeck, der das neue Kirchenoberhaupt persönlich kennt, betonte: „Wir sind da in einer wirklich anderen Welt unterwegs als diejenigen, die er in Peru erlebt hat.“

Der US-amerikanische Kardinal Robert F. Prevost war am Donnerstag von den Kardinälen im Konklave in Rom zum 267. Papst der römisch-katholischen Kirche gewählt worden. Er hat außerdem die peruanische Staatsbürgerschaft und lebte jahrzehntelang in dem südamerikanischen Land. „Wir haben einen von mindestens zwei Kulturen sehr geprägten Menschen vor uns", sagte Overbeck. Er beschrieb ihn als "wirklich an den Armen orientiert“. Außerdem sei er im Umgang ein angenehmer Mensch und sehr aufmerksam.

Overbeck, der auch katholischer Militärbischof ist, erwartet, dass Leo XIV. große Aufmerksamkeit auf die Frage nach Frieden lenken wird. „Er hat direkt zu Beginn seiner Ansprache mit dem Friedensgruß ein wichtiges Thema gesetzt.“

(kap – pr)