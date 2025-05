D: Bischof über Karslpreisträgerin von der Leyen - mutig und klug

Aachens katholischer Bischof Helmut Dieser hat die diesjährige Karlspreisträgerin Ursula von der Leyen gewürdigt. Die EU-Kommissionspräsidentin zeige Willenskraft, Mut und Klugheit, sagte er an diesem Donnerstag in seiner Predigt im Aachener Dom vor der Verleihung des Karlspreises an die CDU-Politikerin.

Zugleich rief Dieser dazu auf, sich für die Freilassung der in Belarus inhaftierten Karlspreisträgerin von 2022, Maria Kalesnikova, einzusetzen.

„Starke Stimme Europas“

In einem Festakt wurde Ursula von der Leyen am Donnerstagmittag mit dem „Internationalen Karlspreis zu Aachen 2025“ ausgezeichnet. Sie sei eine starke Stimme Europas und habe pro-europäische Kräfte in den EU-Mitgliedsstaaten und im EU-Parlament zusammengeführt, hieß es zur Begründung. Den Preis erhalte sie „für ihr herausragendes Engagement für Einheit, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit Europas“.

Christliche Werte zur Krisenprävention

Europa brauche eine Weiterentwicklung seines Gründungscharismas, betonte der Aachener Bischof in seiner Predigt. „Die Narrative der Gründungsgestalten der Europäischen Union, die Narrative der Wertegemeinschaft zwischen Amerika und Europa werden zwar immer wieder neu erzählt, doch das genügt nicht“, so der Bischof. „Wir sind in eine Zeit danach geraten, und da braucht es neue Bewährungen.“ Europa sei aber an jeder Krise gewachsen, wie von der Leyen in einem Interview selbst gesagt habe. Dabei habe Europa die Krisen immer als Team bewältigt. Dazu sei es deshalb fähig, weil es die christliche Gestalt von Vergemeinschaftung, von Einheit und Vielfalt, eingeübt habe, betonte Dieser.

Der Karlspreis wird seit 75 Jahren in Aachen verliehen. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten oder Institutionen, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Vor dem Festakt findet traditionell ein Gottesdienst im Aachener Dom statt. Die Festrede auf Preis-Trägerin von der Leyen hielten Spaniens König Felipe VI. und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Zu den bisherigen Preisträgern gehören Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) 1954 und ein Jahr später der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill. Der letzte Deutsche, der mit dem Karlspreis geehrt wurde, war 2015 Martin Schulz (SPD), damals Präsident des Europäischen Parlaments.

