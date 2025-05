Aktion zum Weltflüchtlingstag, 2024 in Berlin (ANSA)

Deutsche Bischöfe laden zu Flüchtlingsgipfel: Schutz in Gefahr

Der neunte Katholische Flüchtlingsgipfel am 21. Mai geht der Frage nach, ob der Flüchtlingsschutz in Deutschland in Gefahr ist. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Mittwoch mit.

Lesen Sie auch 05/05/2025 D: Bischof Krämer mahnt mehr Einsatz für Rechte von Migranten an Nach Ansicht des Rottenburger Bischofs Klaus Krämer müssen gegenwärtig die Rechte von Migrantinnen und Migranten neu erstritten und verteidigt werden. Dies zeige sich „eindrücklich ... Zwischen Humanität und Härte: Der Katholische Flüchtlingsgipfel berät über kirchliche Antworten auf zunehmende Spannungen. Zum Austausch über „ethische Orientierungen und praktische Antworten in schwierigen Zeiten“ würden rund 150 Praktiker, Experten und Ehrenamtliche aus ganz Deutschland in Mainz erwartet. Zunehmend Kontroversen Die Aufnahme und der Schutz von Geflüchteten würden zunehmend kontrovers diskutiert, heißt es in der Ankündigung. Das habe auch Folgen für die kirchliche Flüchtlingsarbeit. Beim Flüchtlingsgipfel gehe es um aktuelle Herausforderungen und konkrete kirchliche Handlungsansätze.

Impulsvorträge halten die Migrationsforscherin Birgit Glorius und die Sozialethikerin Marianne Heimbach-Steins. Laut Veranstaltungsankündigung sollen Gefahren für die Flüchtlingsarbeit durch Rechtspopulismus und Rassismus ebenso thematisiert werden, wie Probleme im Kontext von Abschiebungen und bei der Arbeitsmarktintegration von jungen Geflüchteten, die psychosoziale Unterstützung von Kindern und Jugendlichen sowie das Thema Selbstfürsorge. (pm – pr)

