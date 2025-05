D: Bischof Meier ruft zu Unterstützung Leos XIV. auf

Erinnert sich gut an Leo: Bertram Meier

Ein Vertreter einer synodalen Kirche, ein guter Zuhörer – das könne man gerade in Deutschland gut gebrauchen, meint der Augsburger Bischof Bertram Meier. Er ruft die Gläubigen zur Unterstützung des neuen Papstes auf.

Der Bischof von Augsburg, Bertram Meier, hat die Glàubigen dazu aufgerufen, Papst Leo XIV. zu unterstützen. „Papst Leo bekennt sich zu einer synodalen Kirche, die als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit wandert und sich der Mission bewusst ist, das Evangelium den Menschen von heute anzubieten. Evangelisierung steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Und Evangelisierung geht nur gemeinsam, das heißt synodal“, so der Bischof in einem Hirtenwort, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Solche Menschen „Gold wert“

Meier erinnert sich an Begegnungen mit Leo XIV., als er noch Kardinal war. Er habe „unseren neuen Papst als eine Persönlichkeit erleben dürfen, die gut zuhören kann, die sich bei Bedarf klar positioniert und stets auf Ausgleich bedacht ist.“ Das mache ihn, so Meier, zu einem wahren Brückenbauer.

„Solche Menschen sind gerade heute Gold wert. In Deutschland können wir davon ein Lied singen“, meint der Bischof. „Wir dürfen gespannt sein, wie Papst Leo XIV. das kanalisiert, was in den vergangenen Jahren von Papst Franziskus aufgebrochen und angestoßen wurde“.

