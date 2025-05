Leo XIV. bei seinem ersten öffentlichen Auftritt (AFP or licensors)

Zwei deutschsprachige Bücher über den neuen Papst sind ab sofort beziehungsweise in Kürze digital verfügbar.

Lesen Sie auch 16/05/2025 Sisters Project: Traumabehandlung für Flüchtlinge in Uganda Weil südsudanesische Flüchtlinge im Norden Ugandas mit Traumata und mangelnder Hilfe zu kämpfen haben, bietet eine katholische Schwester aus einer Missionskongregation eine ...

Ab sofort verfügbar ist das Buch des österreichischen Jesuiten Andreas Batlogg mit dem Titel „Leo XIV. - der neue Papst“.

Am Montag soll zudem dann das bei Patmos verlegte Buch „Papst Leo XIV. Wer er ist - wie er denkt - was ihn und uns erwartet“ des Vatikanjournalisten Stefan von Kempis in seiner elektronischen Fassung vorliegen. Die gedruckten Ausgaben sind jeweils für den 28. und 30. Mai angekündigt.

Leo XIV. wurde erst am 8. Mai gewählt. Noch schneller waren die Franzosen: Bereits seit Dienstag ist nach Angaben des Verlags Editions Salvator das Buch „Leo XIV., der Apostel des Friedens“ lieferbar. Autor ist Samuel Pruvot, Chefredakteur der katholischen Wochenzeitschrift „Famille chrétienne“. Beim Seitenumfang liegen alle drei Bücher in einer Spanne von 160 bis 176 Seiten eng beieinander.

(kap – pr)