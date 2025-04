Unser Sonntag: Sr. Brigitte Thalhammer

Unser Sonntag: Im April mit Sr. Brigitte Thalhammer

Im April 2025 begleitet uns bei „Unser Sonntag“ Sr. Brigitte Thalhammer. Die Salvatorianerin ist in Vorarlberg und am Hallstätter See in Österreich aufgewachsen und hatte verschiedene Leitungsfunktionen in ihrer Kongregation inne.

Sie war Provinzleiterin in Österreich und Ungarn, bevor sie 2018 als Generalökonomin in die Generalleitung der Kongregation nach Rom wechselte. Im Januar 2025 wurde sie im Amt bestätigt und zudem zur Konsultorin gewählt. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Abendsendung am Samstag Die vollständige Betrachtung hören Sie in unserer Abendsendung am Samstag. „Unser Sonntag", zu hören in unserem Audioangebot und nachzulesen auf dieser Webseite, bietet wöchentlich am Samstag eine Vertiefung des jeweilige Sonntagsevangeliums mit monatlich wechselnden Gästen aus dem gesamten katholischen Raum deutscher Sprache. (Radio Vatikan - Redaktion Claudia Kaminski) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.