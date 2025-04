Internatsschule in Indien: Hoffnung für Kinder mit HIV/AIDS

Die Schüler nehmen an einem Programm zum Welt-AIDS-Tag teil

In einem Land, in dem HIV/AIDS immer noch mit einem großen Stigma behaftet ist, verändert eine kleine Internatsschule in Jharkhand (Ostindien) das Leben der Betroffenen. Die Snehdeep Holy Cross Internatsschule in Banahappa bietet Bildung, medizinische Versorgung und einen Zufluchtsort für Kinder, die mit der Krankheit infiziert oder in der Familie davon betroffen sind. Sie wurde 2014 mit nur 45 Schülern gegründet und betreut heute 230 Kinder.

Lesen Sie auch 11/04/2025 Würde stärken, Orientierung geben - Flüchtlingsberatung in Deutschland Den Geist der Lehre Christi verbreiten, insbesondere in benachteiligter Umgebung – das ist eine der zentralen Aufgaben der Dienerinnen Jesu in der Eucharistie. Ein sehr breites ...

Sr. Margaret Sunita Minj, SCSC - Vatikanstadt

Die Geschichte der Snehdeep Holy Cross Internatsschule begann im Mai 2014, als Schwester Britto Madassery, eine ausgebildete Krankenschwester und Gründerin der Schule, zusammen mit ihren Mitschwestern die harte Realität von Kindern kennenlernte, die mit HIV/AIDS leben. Bei Familienbesuchen stellten sie fest, dass viele dieser Kinder aufgrund von Stigmatisierung, finanziellen Schwierigkeiten oder gesundheitlichen Problemen nicht zur Schule gingen. Noch beunruhigender war, dass sich die Erziehungsberechtigten oft nicht um das Wohlergehen der Kinder kümmerten und dass Schulabbrüche aus medizinischen Gründen an der Tagesordnung waren.

Eine Geschichte bewegte Sr. Britto zutiefst: Die eines Jungen, dessen Eltern ihn verlassen hatten und ins Ausland ausgewandert waren, um der sozialen Stigmatisierung zu entgehen. Später wurde er ins Gefängnis gesperrt, nicht wegen eines Verbrechens, sondern einfach, um zu verhindern, dass er die Krankheit weiterverbreite. „Auch HIV-infizierte Menschen haben ein Leben. Wer bin ich, dass ich sie in Frage stelle und ablehne“, dachte sie.

Ein anderes Mal hatte sie eine Vision von Mutter Teresa, die sagte: „Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Jetzt übernimmst du meine Arbeit.“ Diese starken Momente veranlassten Sr. Britto, ihr Leben diesem Anliegen zu widmen.

Entschlossen zu handeln, veranstalteten die Schwestern am 9. Juli 2014 eine Informationsveranstaltung für HIV-positive Eltern und Kinder, die gemeinsam vom Jharkhand State Education Project Council und dem Snehdeep Holy Cross Community Care Centre durchgeführt wurde. Zwei Monate später, am 23. September 2014, wurde die „Snehdeep Holy Cross Residential School“ in zwei kleinen Räumen der St. Michael's Hearing-Impaired School in Hazaribagh eröffnet. Anfangs gab es nur zwei Lehrer: einen Betreuer, einen Sportlehrer, einen Koch, einen Wachmann und einen Aufseher.

Medizinisches Programm für die Schüler

Aufbau von Grund auf

Als die Zahl der Kinder stieg, musste die Schule sechs bis sieben Mal den Standort wechseln, bevor sie sich 2017 in Banahappa niederließ. Der Weg dorthin verlief jedoch nicht ohne Schwierigkeiten. Viele - auch Ordensleute - blickten auf Sr. Britto herab, einige weigerten sich sogar, sie in ihre Räumlichkeiten zu lassen, und nannten sie die „AIDS-Schwester“. „Eine meiner Freundinnen sagte, sie würde mir nicht erlauben, in ihr Zimmer zu kommen! Sie sagten immer: ,Schau, die AIDS-Schwester kommt und bettelt um Essen!‘“, erinnert sich Sr. Britto. Die Beschaffung von Land war eine weitere große Herausforderung, da die Regierungsbeamten die Initiative mit der Begründung ablehnten, diese Kinder seien für die Gesellschaft „nutzlos“.

Doch die Beharrlichkeit zahlte sich aus. Ein Hindu-Swami, der den unermüdlichen Einsatz von Sr. Britto beobachtete, beschloss, das Grundstück für die Schule zu finanzieren. Weitere Unterstützung kam von dem australischen Jesuiten Pater Crotty, der bei der Finanzierung des Wohnheims half, und von Manos Unidas, die einen Beitrag zum Schulgebäude leisteten. Die Nationale Organisation zur Bekämpfung von AIDS (NACO) übernahm die Kosten für die medizinische Versorgung, während die indische Regierung für die Gehälter des Personals, Lebensmittel und Uniformen aufkam. Der „Catholic Relief Service“ leistete ebenfalls medizinische Unterstützung.



„Wenn wir Gottes Arbeit tun, sorgt er für unsere Bedürfnisse“, sagt Sr. Britto oft.

Bildung und eine Zukunft jenseits der Stigmatisierung

Die Snehdeep Holy Cross Internatsschule bietet Kindern, die mit HIV/AIDS leben, und Kindern von HIV-infizierten Eltern ganzheitliche Entwicklungsmöglichkeiten. Neben der Bildung stellt die Schule sicher, dass die Kinder eine angemessene medizinische Versorgung, eine Berufsausbildung und eine Persönlichkeitsbildung erhalten. Die Einrichtung fördert die Talente der Kinder - ob in den Bereichen Bildung, Kunst, Gartenarbeit oder Sport - und hilft ihnen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Schule bietet eine Ausbildung bis zur achten Klasse an, aber es gibt Bestrebungen, sie bis zur zehnten Klasse zu erweitern. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Schule bald bis zur 10 Klasse gehen wird. Die dafür notwendige Korrespondenz wird gerade geführt. Nach der 8. Klasse gehen unsere Schüler bisher auf die nahegelegene staatliche Schule und schließen dort ihre Ausbildung ab“, teilte Sr. Britto mit.

Beim Austauschprogramm für Schüler

Eine wohlverdiente Würdigung

Im September 2024 wurde Sr. Britto bei der 81. Jahreshauptversammlung des „St. John's Medical College“ in Bengaluru mit dem Preis für „Nachhaltigkeit in Mission und Dienst“ für ihr Engagement bei der Erziehung und Förderung von Kindern, die von HIV/AIDS betroffen sind, geehrt. Auch die Medien in Hazaribagh würdigten ihre Arbeit und unterstrichen damit die Bedeutung ihrer Mission.

Sr. Britto gehört der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz an, einer Ordensgemeinschaft, die seit 1894 in Indien tätig ist. Ihre Mission ist nach wie vor unverändert: „Angetrieben von der barmherzigen Liebe des Herrn, herausgefordert durch die Nöte der Zeit und als Teilhaberinnen am Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi verpflichten wir uns, die Frohe Botschaft zu verkünden und uns für den Aufbau einer neuen Gesellschaft mit heilen Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften einzusetzen, insbesondere für die Unterprivilegierten.“

Die von den Schwestern geleitete Snehdeep Holy Cross Internatsschule ist ein Zeugnis dafür, was erreicht werden kann, wenn Mitgefühl mit Handeln einhergeht.

(vatican news)